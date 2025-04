Figec Cisal Fvg “basta minacce ai giornalisti”

FVG – Solidarietà al collega giornalista dell’emittente televisiva del Friuli Venezia Giulia “Telequattro” per le intimidazioni e minacce ricevute attraverso i social media, proviene da Figec Cisal.

“È l’ennesima volta – sottolinea Andrea Bulgarelli, coordinatore Figec Fvg – in cui assistiamo ad attacchi personali contro chi fa il proprio mestiere nell’interesse della verità e dell’informazione e a garanzia dello Stato democratico in cui viviamo.

Anche in questo caso le intimidazioni arrivano dai social network dove serve una maggiore responsabilizzazione normativa sul loro utilizzo. Non si può assistere a “linciaggi” contro giornalisti che hanno fatto il loro lavoro o persone che semplicemente hanno espresso una loro opinione.

Servono leggi e giuste condanne per chi con le minacce vuole intimidire la libera informazione. Come Figec Cisal da tempo sensibilizziamo la politica affinché vengano messe “nero su bianco” nuove norme per l’utilizzo dei social media anche alla luce delle potenzialità e dei rischi conseguenti l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale in questi ambiti.

È necessario e inderogabile un quadro regolamentare nuovo e adeguato all’evoluzione dell’informazione e a tutela dei suoi operatori che sono ogni giorno in prima linea per narrare quanto accade nella nostra società”.