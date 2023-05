Figec Cisal, il 25 convegno sulla digitalizzazione

TRIESTE – Digitalizzazione, social media, Intelligenza artificiale hanno profondamente modificato la società, il fare impresa e il sistema dell’informazione.

Nei mesi passati Andrea Bulgarelli, giornalista, comunicatore e componente della Giunta Esecutiva nazionale di Figec Cisal e mons. Ettore Malnati, teologo e docente, avevano iniziato un confronto su vari aspetti collegati a questi cambiamenti, affrontando i riflessi, etici, sociali, lavorativi di tali innovazioni.

Sviluppi che per essere conosciuti e gestiti necessitano di essere approfonditi e per tale ragione l’Associazione Studium Fidei e la Figec Cisal hanno deciso di iniziare una serie di approfondimenti coinvolgendo esperti e professionisti.

In questo primo appuntamento in programma giovedì 25 maggio, con inizio alle ore 18, nel Centro pastorale Paolo VI, di via Tigor 24/1 a Trieste (l’incontro può essere seguito anche online sulla pagina Youtube “Parrocchia Nostra Signora di Sion – Trieste) dopo le introduzioni di mons. Ettore Malnati e di Andrea Bulgarelli, interverranno Manlio Romanelli, Presidente M-Cube Group e Vice presidente Associazione nazionale imprese ICT (Assintel), Francesco Defilippo, Responsabile Ansa Friuli Venezia Giulia e scrittore, Alessandro Tudor, Consigliere nazionale Unione nazionale avvocati amministrativisti e avvocato del Foro di Trieste.