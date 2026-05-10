Film Regeni non finanziato, Giuli licenzia staff

ROMA – Un altro terremoto al ministero della Cultura: Alessandro Giuli azzera tutto il suo staff. Secondo quanto scrive il Corriere della sera edizione di Roma, sono già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero e considerato uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari; licenziamento anche per per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro.

Il primo sarebbe caduto per il fatto di non aver vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti, promettendo poi di correre ai ripari.

Chi conosce Giuli sa che è ancora molto irritato per questa faccenda di cui Merlino, al contrario, sarebbe stato a conoscenza, precisa il Corriere.

Elena Proietti, già assessore di Fratelli d’Italia a Terni ed esponente di spicco dei meloniani in Umbria, è “accusata” di non essersi presentata all’aeroporto e di non aver quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese.

Negli ambienti politici, scrive ancora il Corriere della sera, sta facendo molto discutere in queste ore il licenziamento di Merlino, figlio di Mario figura storica della destra con un passato in Avanguardia nazionale, e considerato da sempre la longa manus di Fazzolari al ministero. Prima con Gennaro Sangiuliano, poi con Alessandro Giuli. Al.Rin.