“Fish Very Good in Laguna”, a Marano fino al 28 giugno

FVG – Inaugurata ieri, 26 maggio, a Marano Lagunare (Ud) “Fish Very Good in Laguna”, la manifestazione organizzata da Aries-Camera di commercio Venezia Giulia per il Flag GAC FVG nell’ambito del proprio piano d’azione di sviluppo delle aree costiera e lagunare del Friuli Venezia Giulia che per tre giorni animerà la cittadina rivierasca

Dopo la positiva prima esperienza di agosto 2022, la kermesse di tre giorni propone una serie di appuntamenti, esperienze, tour, tutti finalizzati a promuovere il prodotto ittico del Friuli Venezia Giulia e a valorizzare i luoghi di pesca e acquacoltura.

Centro dell’evento è l’infopoint allestito presso la “Pescaria vecia”, che costituirà da centro informativo, punto di prenotazione e di ritrovo per i diversi tour.

All’inaugurazione hanno portato il loro saluto l’onorevole Graziano Pizzimenti e l’assessore all’Ambiente del Comune di Marano Lagunare, Giovanni Corso che assieme alla presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig, a Nicola Galluà, direttore generale di Confcooperative Fvg e Patrizia Andolfatto di Aries – Camera di commercio Venezia Giulia hanno tagliato il nastro d’avvio dell’evento. Presente all’inaugurazione, in rappresentanza del Compartimento marittimo di Monfalcone, il sottotenente di vascello Francesco Chiesa.

Roberto Sesso in qualità del vice presidente del Flag GAC FVG ha portato il saluto del presidente del Flag GAC FVG, Antonio Paoletti, in questi giorni a Gaeta al summit nazionale sull’economia del mare Blue forum, in cui ha portato l’esperienza del nostro Flag.

“Fish Very Good in Laguna – ha detto Sesso – aldilà dell’inglesismo di cui spesso veniamo accusati, significa Fresco Vicino e Genuino, che è anche l’acronimo della nostra regione, FVG, ed è un progetto di promozione del prodotto ittico locale e di valorizzazione delle zone di pesca e acquacoltura del Friuli Venezia Giulia, finanziato nell’ambito della strategia di sviluppo locale e relativo piano d’azione del Flag GAC del FVG.

La manifestazione, come detto, è organizzata da Aries – società in house della Camera di commercio Venezia Giulia, in qualità di capofila del Flag (Fisheries Local Action Group ) GAC FVG, in collaborazione appunto con il Comune di Marano Lagunare”.

Il Flag GAC FVG è composto da 11 partner pubblici e privati, ha elaborato una sua strategia di sviluppo locale con il relativo piano d’azione, ed è finanziato dal Fondo Europeo per le Attività Marittime e della Pesca. “Ne fanno parte – conclude Sesso – oltre ad Aries con la Camera di Commercio Venezia Giulia, il Comune di Marano Lagunare, il comune di Duino Aurisina, il Comune di Grado, le tre associazioni della cooperazione Lega Coop FVG, Confocooperative FVG, Agci Pesca, le tre organizzazioni sindacali CGIL UIL e CISL, l’area marina Protetta di Miramare e PortoMaran. La Regione Friuli Venezia Giulia co-finanzia l’iniziativa attraverso il programma comunitario Feamp 2014-2020, che nel 2023 andrà a chiudersi, per lasciare spazio alla nuova programmazione del FeampA”.

Protagonisti del convegno inaugurale i molluschi bivalvi, in particolare mitili, vongole, fasolari, cappelunghe che sono prodotti storicamente presenti in mare e in laguna in Friuli Venezia Giulia, particolarmente apprezzati dai consumatori e soggetti a controlli accurati che ne preservano salubrità e sicurezza.

“Quello che molti non sanno però, è che oltre a soddisfare il fabbisogno alimentare con prodotti di elevata qualità nutrizionale, queste produzioni – ha rilevato Michela Vogrig -risultano essere naturalmente sostenibili attraverso la fissazione del carbonio, la riduzione dell’impatto nella produzione di cibo e nell’uso di acqua”.

L’incontro ha consentito di fare il punto sullo stato di salute delle nostre produzioni, aprendo lo sguardo anche sull’apporto delle produzioni acquicole nella generazione di servizi ecosistemici e nella mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il programma aggiornato è pubblicato all’indirizzo www.fishverygood.it e prevede uscite in laguna in pescaturismo, tour combinati in bicicletta e barca tra boschi, casoni, laguna e le visite in una valle da pesca ecosostenibile.