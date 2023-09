Fish Very Good sbarca a Friuli Doc per capirne di più sul granchio blu

UDINE – Fish Very Good porta la pesca, l’itticoltura regionale e il Granchio blu a Friuli Doc per un momento di promozione e visibilità del prodotto ittico e delle attività di pesca in Friuli Venezia Giulia.

Nello stand di piazza Garibaldi sono previsti da giovedì 7 a domenica 10 settembre ben diciassette showcooking aperti al pubblico (gratuiti ma con prenotazione obbligatoria sul posto oppure online ) e a base di prodotti ittici locali e stagionali, raccontati anche attraverso l’esperienza di pescatori ed esperti, nell’ambito di una delle rassegne più importanti in regione di promozione agroalimentare.

FVG – Fish Very Good – Fresco Vicino e Genuino è il progetto di promozione del prodotto ittico locale e di valorizzazione delle zone di pesca e acquacoltura del Friuli Venezia Giulia, finanziato nell’ambito della strategia di sviluppo locale e relativo piano d’azione del Flag GAC FVG. Il Flag GAC FVG è il gruppo di azione locale per la pesca del Friuli Venezia Giulia composta da 11 partner pubblici e privati con capofila Aries la azienda in house della Camera di commercio Venezia Giulia che ha elaborato una strategia di sviluppo locale e il relativo piano d’azione, finanziata dalla Misura 4.63 del P.O. Feamp 2014-2020 – Fondo Europeo per le Attività Marittime e della Pesca.

<All’evento di apertura di giovedì 7 settembre, alle ore 19, sarà dato risalto al Granchio Blu, ormai il crostaceo più famoso dell’estate 2023, che sta affliggendo le coste e l’attività di pesca e acquacoltura dei nostri operatori. Lo showcooking sarà pertanto accompagnato da un breve talk show che coinvolgerà ristoratori, pescatori ed esperti scientifici, che potranno veicolare una informazione il più possibile corretta sull’attuale situazione e sugli scenari derivanti dalla massiccia presenza nell’ alto Adriatico di questa specie. Già l’anno scorso, in questo periodo ne avevamo iniziato a partlare a Fish Very Good in Laguna a Marano Lagunare>, ricorda il presidente del Gac Flag Fvg, Antonio Paoletti. All’incontro interverranno Sandro Caporale, presidente OP Cooperativa San Vito di Marano Lagunare, Bruno Vesnaver, presidente Fipe Fvg e Paola Del Negro, direttore generale Ogs.

Le giornate del Flag Gac Fvg a Friuli Doc saranno anche l’occasione per sensibilizzare le persone sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura regionale attraverso materiale informativo predisposto per l’occasione. .