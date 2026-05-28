Armi da guerra in un bosco a Tarvisio, rubate in Austria

TARVISIO – Fucili d’assalto sono stati rinvenuti dai carabinieri in un’area boschiva nei pressi di Fusine, nel territorio comunale di Tarvisio. Si tratta di tre fucili mitragliatori dell’ ultima generazione contenuti nelle loro scatole originali. Con tutta probabilità le armi erano stati rubate da un furgone, in Austria, nella zone di Klagenfurt, nel 2024.

Una di queste avrebbe sparato visto che al suo interno c’era un bossolo incastrato nel caricatore. Solo un fucile presenta tracce di ruggine.

Il ritrovamento è avvenuto durante un intervento dei militari dell’Arma di Tarvisio insieme ai colleghi del Nucleo operativo della Compagnia lungo la statale 54.

Le armi, abbandonate nella boscaglia, erano due fucili semiautomatici custoditi in valigette – uno Steyer Aug A3 Kommando e un Daniel Defence – oltre a un terzo fucile semiautomatico modello Wbp.Tutte erano complete di caricatore ma prive di munizioni.

Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del Comando provinciale dei carabinieri di Udine, che hanno effettuato i rilievi tecnici e la messa in sicurezza delle armi.

Secondo i primi accertamenti investigativi, i fucili sarebbero collegati a episodi delittuosi avvenuti nella vicina Austria. Le armi sono state sequestrate e ora saranno sottoposte a ulteriori approfondimenti tecnici e balistici su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Alle indagini collabora la polizia austriaca.

Al.Rin.