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Pordenone rende omaggio a Maria Teresa Burelli: 45 anni di passione, ago e talento

Pordenone
Aggiornato:
Maurizio Pertegato
By Maurizio Pertegato

PORDENONE – Per intere generazioni è stata molto più di un’insegnante di taglio e cucito: un punto di riferimento, una guida, una donna capace di trasformare creatività e manualità in opportunità di crescita personale. Pordenone ha celebrato Maria Teresa Burelli, storica anima di Lady Moda, consegnandole un riconoscimento ufficiale per i suoi 45 anni di attività al servizio della città e dell’artigianato.

Alla cerimonia erano presenti il marito Antonio Palaya, le figlie, i familiari, le allieve e tante persone che negli anni hanno condiviso con lei un percorso umano e professionale fatto di impegno, passione e dedizione. Un lungo cammino che ha reso Lady Moda non soltanto una scuola di taglio e cucito, ma un luogo capace di formare persone, valorizzare talenti e trasmettere fiducia nelle proprie capacità.

Nel corso di oltre quattro decenni, Maria Teresa Burelli ha insegnato un mestiere a centinaia di allieve, contribuendo a custodire e tramandare i valori dell’artigianato: pazienza, precisione, sacrificio e amore per il lavoro ben fatto. Attraverso corsi, sfilate, creazioni artigianali e attività formative, Lady Moda ha lasciato un segno profondo anche nella vita culturale e sociale della comunità pordenonese.

“Per oltre quarant’anni Maria Teresa Burelli ha custodito e trasmesso i valori dell’artigianato, fatti di pazienza, precisione, sacrificio e amore per il lavoro ben fatto. Con questo riconoscimento vogliamo esprimere la gratitudine dell’intera città di Pordenone per il contributo umano, professionale e culturale che ha saputo offrire”, ha dichiarato l’assessore al commercio, artigianato e attività produttive del Comune di Pordenone.


La consegna della targa rappresenta il tributo della città a una donna che, attraverso il proprio lavoro, ha costruito un’eredità fatta di insegnamenti, relazioni e passione tramandata nel tempo. Un riconoscimento che celebra non solo una lunga carriera professionale, ma anche il valore di chi ha saputo trasformare un mestiere in una scuola di vita.

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