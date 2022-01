Fvg, domenica 9 con freddo e neve in montagna. Meteo peggiora

FVG – Cambio di tempo in Friuli Venezia Giulia. Dopo due belle giornate di sole, anche se caratterizzate da temperature rigide (-12 nel Tarvisiano e in Carnia), domenica 9 gennaio ci sarà un peggioramento meteo.

Secondo le previsioni dell’Osmer Arpa Fvg, sulla regione avremo cielo da nuvoloso a coperto e, specie dal pomeriggio e in serata, sono possibili deboli precipitazioni sparse che potrebbero anche essere nevose in pianura e sul Carso, oltre che nei fondovalle di montagna. Non è esclusa la formazione di ghiaccio in diverse zone, anche sulla costa, sempre a partire dalla serata di domani.

A quota 2.000 metri avremo una temperatura media di -8, che salirà a -4 sui 1.000 metri. In pianura la minima toccherà i -3 e la massima sarà di +5 gradi, mentre sulla costa si andrà dagli 0 ai +7 gradi.