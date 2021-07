Giochi off line e giochi online: come scegliere?

Il gioco è da sempre un’occasione per distrarre la mente, alleggerire i pensieri e – perché no? – per imparare cose nuove. Oggi l’offerta per i gamer è decuplicata. Possiamo giocare in un contesto offline attraverso una console, andando direttamente in una sala gioco fisica o ancora tramite mobile. Ma non solo.

L’avvento di Internet ha riscritto completamente le regole del settore. Il mondo online, che sia in streaming on- demand o corra su sessioni real time di una live, sta sempre più dirottando su di sé le preferenze degli appassionati.

Le ragioni del fenomeno stanno nella enorme versatilità che il web offre. I server di Internet dispongono di una memoria gigantesca e sono quindi in grado di ospitare moltissimi giochi. All’utente del web non rimane che l’imbarazzo della scelta.

Si parla del cosiddetto cloud (nuvola in italiano), un’enorme banca dati che mantiene in rete informazioni, software, video e musica. L’abbonamento a un operatore del settore prediletto garantisce l’accesso a un mare di contenuti multimediali. Non giocheremo soltanto al gioco offline, acquistato a caro prezzo, non avremo più bisogno di una console. Internet farà tutto. A noi il compito di giocare in libertà.

Di certo, è innegabile il fascino old style di un gioco off-line. Questi possono declinarsi in vari modi. Dai lussuosi casinò fisici ai giochi da tavolo con gli amici, da console e PC alle app per i mobile device: il mondo non connesso a Internet ha le sue molteplici varianti. Videogiochi vintage come Monkey Island o il più contemporaneo Minecraft conservano il gusto per l’avventura, la passione per la risoluzione fantasiosa di enigmi, cui non si può di certo rinunciare.

E online? Si dice che il futuro del gaming corra sul filo blu di una connessione. Internet significa varietà, per la vasta mole di scelta di giochi. Vuol dire anche comodità: da qualsiasi posto, persino dal divano di casa, si può godere di un’esperienza multimediale ad alto tasso di coinvolgimento. Esistono diverse piattaforme per l’abbonamento a servizi in cloud per giochi sul web, come PlayStation Now, Google Stadia e altre ancora. E che dire del gambling?

Il web si è attrezzato anche per questo. Ad esempio, le slot online hanno grafiche accattivanti e temi propri, con un’ambientazione di gioco che non fa rimpiangere il classico suono degli spin dei rulli dal vivo. Ne esistono di diverse tipologie: la Joker Stacks, Rango o ancora la Time machine. Inoltre, le offerte sono spesso molto interessanti, con possibilità di giocare gratis senza deposito.

Decidere tra i giochi online e offline è una scelta che varia da persona a persona. Le variabili da considerare sono tante. Il mondo su Internet è pratico, veloce e variegato. I games off line offrono invece esperienze dal sapore vintage in certi casi e sono decisamente immersive. Richiedono però talvolta faticosi spostamenti verso luoghi fisici dedicati o l’acquisto di console.