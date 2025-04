Grafiche Noventa: condividere i risultati è il vero premio

NOVENTA DI PIAVE (VE) – In un periodo segnato da incertezze economiche e aumento dei costi, c’è chi sceglie di fare squadra fino in fondo, condividendo non solo impegni e obiettivi, ma anche i risultati concreti.

Un premio complessivo di 10.000 euro, suddiviso tra tutti i collaboratori, come

riconoscimento concreto per i risultati raggiunti e per il contributo quotidiano che

ha permesso all’azienda di chiudere un 2024 in crescita, nonostante le difficoltà

del contesto economico attuale. È questo il gesto con cui Grafiche Noventa srl,

realtà specializzata nella stampa serigrafica di etichette premium per il settore

vitivinicolo, dei distillati e del food & beverage di eccellenza, ha voluto

ringraziare i suoi dipendenti.

Un’iniziativa che nasce dalla consapevolezza che, dietro ogni progetto portato a termine con precisione e attenzione ai dettagli, c’è un team affiatato, capace di collaborare con spirito costruttivo e condivisione degli obiettivi.

Grazie a questo clima positivo e partecipativo, l’azienda ha potuto incrementare significativamente il fatturato del 2024 e rafforzare il rapporto di fiducia con i clienti, che hanno risposto confermando la fiducia con nuovi e rinnovati ordini.

«Il valore di un’azienda si misura dalle persone che la compongono – sottolinea

Rudy Fantin, socio fondatore e responsabile commerciale – e noi abbiamo la

fortuna di poter contare su un gruppo di lavoro competente, motivato e orientato

al risultato. Questo premio è un ringraziamento sentito per l’impegno di ciascuno e, allo stesso tempo, un aiuto concreto in un periodo in cui l’aumento del costo della vita si fa sentire nelle spese quotidiane».

In un momento storico complesso per molte imprese, Grafiche Noventa dimostra

così che investire nel benessere del proprio team non è solo una scelta etica, ma

anche strategica. Un ambiente di lavoro sereno, collaborativo e orientato alla

qualità genera valore per tutti: per chi lavora, per l’azienda e per i clienti.

«I risultati ottenuti nel 2024 sono frutto di una visione condivisa e di una cultura

aziendale basata sulla fiducia reciproca e sulla valorizzazione delle competenze –

aggiunge Fantin –. Siamo convinti che questa sia la strada giusta per continuare a

crescere insieme, con l’obiettivo di consolidare il nostro ruolo di riferimento nella produzione di etichette serigrafiche di alta gamma».

Con questo premio, il più significativo mai erogato dalla fondazione della società,

Grafiche Noventa conferma il proprio impegno a costruire un futuro sostenibile

non solo per il business, ma anche per le persone che ogni giorno ne rendono

possibile il successo.

Chi è Grafiche Noventa

Con oltre 30 anni di esperienza, Grafiche Noventa è punto di riferimento nella

stampa serigrafica di etichette di alta gamma per il mondo del vino, degli

spirits, dei distillati e dei prodotti gourmet. L’azienda offre ai clienti un servizio completo che va oltre la stampa: dalla consulenza normativa per etichette

conformi alle regole del settore vitivinicolo, fino alla realizzazione di soluzioni su misura per il packaging, capaci di valorizzare al meglio ogni prodotto. Innovazione, tecnica e creatività fanno di Grafiche Noventa il partner ideale per chi cerca eccellenza e personalizzazione.

Nella foto, i soci fondatori di Grafiche Noventa. Da sinistra Andrea Martini , Rudy Fantin, Mirco Drusian