Green pass: Fedriga “certificato come la patente, da esibire a un controllo”

FVG – Il green pass come la patente di guida. È l’ultima proposta del presidente della Conferenza delle Regioni e presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in vista della Conferenza Stato-Regioni che si terrà oggi, 4 agosto, proprio per risolvere alcune questioni legate al contenimento dell’epidemia da Covid 19. «Trattiamolo come fosse la patente – ha sottolineato Fedriga alla trasmissione Timeline del telegiornale Sky -. Bisogna averlo con sè ed esibirlo se c’è un controllo”.

La sua idea è quella di trattare il green pass come la patente: “se c’è un controllo deve mostrarla, altrimenti va incontro a sanzioni. È chiaro che questo significa che i controlli ci devono essere”.

Fedriga si è detto scettico sulla possibilità che baristi e ristoratori possano fare operazioni di verifica sui clienti. “Trasformare ristoratori e baristi in controllori non sarà così facile e, soprattutto – ha rilevato il presidente –, non lo vedo corretto per queste attività che già hanno sofferto tanto e oggi rischiamo di creare confusione. Fin dalla prima riunione avevamo chiesto una soluzione al governo e un intervento risolutivo per non far pesare i controlli sulle categorie imprenditoriali”.