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Hantavirus, caso sospetto in Veneto

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

VENETO – Il ministero delle Salute italiano ha attivato la “sorveglianza attiva” per hantavirus su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm proveniente dalla Olanda. Sull’aereo in coincidenza per Roma era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Mv Hondius e che è poi deceduta a Johannesburg a causa del virus. I recapiti dei quattro sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza (Calabria, Campania, Toscana e Veneto) affinché fosse attivata la sorveglianza “nel principio di massima cautela”. I casi di hantavirus finora confermati sono sei.

“All’8 maggio, sono stati segnalati un totale di otto casi, inclusi tre decessi (un tasso di mortalità del 38%)”, ha dichiarato l’Organizzazione Mondiale della Sanità. “Sei casi sono stati confermati in laboratorio come infezioni da hantavirus, tutti identificati come dovuti al virus Andes, noto per essere trasmissibile tra esseri umani”, ha spiegato l’Oms.

Il rischio per la popolazione generale dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo è considerato molto basso dall’Ecdc, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie. Come spiega l’Iss riprendendo le valutazioni dell’agenzia europea, “anche qualora si verificasse una trasmissione dai passeggeri evacuati dalla nave, il virus non si trasmette facilmente, pertanto è improbabile che causi numerosi casi o un’epidemia diffusa nella comunità, a condizione che vengano applicate le misure di prevenzione e controllo delle infezioni”.

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