I tre modelli di jeans più in voga per la primavera 2023

I jeans sono tra i capi simbolo della primavera, ideali da indossare durante un picnic all’aria aperta o una gita fuori porta per godere del massimo comfort senza rinunciare allo stile e a un tocco glam. Ecco una breve guida, allora, ai modelli di jeans da donna più in voga del momento. Se è vero che i pantaloni in denim sono un grande classico e non passano mai di moda, infatti, è vero anche che a ogni stagione stilisti e brand di moda li reinterpretano nelle forme, nei tagli, nelle finiture.

Da quelli con taglio mamma a quelli superskinny: i jeans primaverili più di tendenza

Tornati sulle passarelle già da qualche tempo, i mom jeans non possono mancare con l’arrivo della bella stagione neanche nei guardaroba delle più attente alle tendenze. A vita alta, aderenti sui fianchi e dritti invece sulle gambe, poco elasticizzati sono naturalmente capaci di mettere in risalto le forme del corpo e in particolare il lato B. Meglio sceglierli insomma consapevoli che daranno un tocco sexy ai propri outfit, anche quelli più semplici e per tutti i giorni.

L’abbinamento perfetto è con una t-shirt di cotone colorata per un look casual, da sabato mattina in giro in centro tra shopping e commissioni. Niente vieta, però, di indossare i mom jeans con una camicia dal taglio formale o un blazer per rileggerli in chiave meno sportiva o con top, bustier e reggiseni gioiello per una serata in discoteca con le amiche.

Il secondo tra i modelli di jeans più in voga questa primavera è quello a sigaretta. Come suggerisce lo stesso nome, è un modello slim e particolarmente attillato sulle gambe. Non tutte le body shape, così, potrebbero essere valorizzate davvero da dei jeans a sigaretta che sono spesso accusati soprattutto di rendere più tozza la figura, specie se non si può contare molto sull’altezza. Il trucco è, come sempre del resto quando si tratta di pantaloni femminili, scegliere quelli con la vestibilità più adatta a sé: le più basse, per esempio, potrebbero optare per dei jeans a sigaretta a vita alta e lunghi sopra alla caviglia. Per un look da ufficio, l’abbinamento ideale è con un blazer e scarpe basse come mocassini o stringate.

Anche i jeans skinny infine tornano a essere di tendenza questa primavera, dopo anni in cui erano stati dimenticati – o quasi – a vantaggio dei tagli oversize. Simili a una seconda pelle, i jeans attillati si adattano bene agli stili di abbigliamento più diversi e possono dar vita a look perfetti per ogni occasione. Per una scampagnata con gli amici li si potrebbe abbinare, per esempio, a un crop top o a un cardigan a maglia per un outfit dalle ispirazioni boho e un po’ hippie. Indossati con un body in tulle o con paillettes e con tacchi vertiginosi, i jeans skinny sono perfetti però anche per un look da sera.

