Influenza e stati febbrili stagionali: come affrontare i sintomi senza farsi trovare impreparati

Quando l’inverno bussa alla porta, puntuali arrivano anche loro: i malanni di stagione. Non parliamo del semplice raffreddore che passa in un paio di giorni, ma di quelli veri, con la febbre che sale, i muscoli che dolgono e una stanchezza che ti costringe a letto. Affrontare gli stati febbrili stagionali nel modo giusto significa gestire meglio i sintomi, recuperare più in fretta ed evitare le complicazioni.

Oggi hai a disposizione strumenti pratici per prepararti per tempo. Puoi confrontare prezzi e prodotti nelle farmacie online, magari dando un’occhiata a portali come www.prezzifarmaco.it, dove trovi offerte su antipiretici classici come Tachipirina o antinfiammatori come Brufen. Vediamo insieme come riconoscere i sintomi, cosa fare quando arrivano e come distinguere la banale influenza da qualcosa che merita una visita dal medico.

I sintomi che non lasciano dubbi: quando è davvero influenza

Spesso chiamiamo “influenza” qualsiasi cosa ci faccia stare male in inverno. In realtà i veri stati febbrili stagionali hanno caratteristiche precise che li distinguono dal comune raffreddore o dalla faringite. La febbre arriva all’improvviso, spesso supera i 38 gradi e si accompagna a brividi e a una sensazione di freddo diffuso.

I dolori muscolari sono un altro campanello d’allarme. Ti fanno male le gambe, la schiena e persino gli occhi quando li muovi. La testa pulsa e la tosse, inizialmente secca, non ti lascia tregua giorno e notte. La stanchezza è profonda, diversa da quella dopo una giornata faticosa. Ti impedisce persino di alzarti per bere un bicchiere d’acqua.

Un quadro che dura in genere dai cinque ai sette giorni, ma la sensazione di spossatezza ti può restare appiccicata addosso per un paio di settimane. La tosse, poi, è l’ultima ad andarsene. Se i sintomi invece migliorano e poi tornano più forti, occhio: potrebbe essere in corso una complicanza batterica come bronchite o sinusite. Allora serve il medico.

Cosa fare (e cosa evitare) quando la febbre sale

La tentazione quando arriva la febbre è una sola: tapparsi in casa sotto tre coperte e aspettare che passi. In parte è giusto. Ci sono però alcuni accorgimenti che ti aiutano a stare meglio.

Il riposo è sacro, nessun dubbio. Stare a letto permette al tuo sistema immunitario di lavorare al meglio. Attenzione a non esagerare con le coperte se hai la febbre alta. Coprirsi troppo impedisce al calore di disperdersi e rischi di alzare ancora di più la temperatura. Meglio se ti vesti leggero e tieni la camera areata.

Bere è fondamentale. La febbre disidrata, e più bevi, più aiuti il corpo a fluidificare il muco e a smaltire le tossine. Acqua, tisane e spremute vanno bene, purché a piccoli sorsi se hai la nausea. Per quanto riguarda il cibo, ascolta il tuo stomaco. Se non hai appetito, non forzarti. Zuppe leggere, brodo vegetale e una banana sono più che sufficienti.

Sui farmaci, il consiglio è semplice: paracetamolo per abbassare la febbre e calmare i dolori, ibuprofene se c’è anche la componente infiammatoria. Tachipirina e Brufen sono i nomi commerciali più conosciuti. L’importante è non esagerare con le dosi e non mischiare prodotti senza sapere cosa contengono. Leggi i foglietti illustrativi per stare più tranquillo. Gli antibiotici contro i virus non funzionano. Se il medico non te li prescrive, non prenderli di testa tua.

Quando chiamare il medico e come prevenire

La maggior parte degli stati febbrili stagionali si risolvono da soli, senza bisogno di visite mediche. Ma ci sono segnali che non devi ignorare. Se la febbre supera i 39 e non scende con gli antipiretici, se fai fatica a respirare, se hai dolore al petto o se dopo giorni che stavi meglio i sintomi tornano più cattivi di prima, allora è ora di chiamare il dottore.

Attenzione particolare per bambini piccoli, anziani e persone con malattie croniche. Per loro l’influenza non è solo un fastidio, ma un rischio reale di complicanze. In questi casi meglio non tentennare e chiedere un parere medico già dai primi sintomi.

Veniamo alla prevenzione, che poi è l’arma migliore. Il vaccino antinfluenzale ogni anno si aggiorna sui ceppi in circolazione e riduce il rischio di finire in ospedale. Non impedisce sempre di ammalarsi, ma se succede, i sintomi sono più leggeri. Poi ci sono le buone abitudini: lavarsi le mani spesso, evitare posti affollati quando il virus circola, coprire bocca e naso se tossisci. Sembrano cose banali, ma funzionano.

Affrontare l’inverno con intelligenza significa proprio questo: sapere cosa aspettarsi, avere gli strumenti giusti e non farsi prendere dal panico quando il termometro sale. Tanto gli stati febbrili stagionali passano, come passano tutte le cose. L’importante è aiutarli ad andarsene in fretta.

Fonti:

www.epicentro.iss.it/influenza/influenza

www.missioneprevenzione.it/patologie/influenza-stagionale