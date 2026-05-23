Elezioni, 11 Comuni al voto in Fvg

FVG – Sono stati insediati i seggi elettorali degli 11 comuni del Friuli Venezia Giulia dove domani e lunedì si vota per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale.

Lo comunica il Servizio elettorale della Regione.

I seggi rimarranno aperti domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Saranno chiamati alle urne gli abitanti di Andreis, Barcis, Caneva, Cividale del Friuli, Claut, Montereale Valcellina, Ovaro, Premariacco, Travesio, Varmo e Villesse; tutti con popolazione inferiore ai 15mila abitanti.

Negli orari di apertura dei seggi saranno aperti anche gli Uffici comunali competenti per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale.