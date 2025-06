Italia a tutto green: 8 italiani su 10 sempre più interessati alla sostenibilità

L’Italia è sempre più attenta alla sostenibilità: il 77% della popolazione si dichiara sensibile alle tematiche ambientali, con un interesse in crescita del 41% negli ultimi dieci anni. L’aumento della consapevolezza e dell’attenzione da parte degli italiani si riflette anche nei singoli comuni, con politiche urbane ad hoc mirate a rendere le città più sostenibili.

Questo è quanto emerge dall’infografica “Quanto è green l’Italia? La mappa della sostenibilità” a cura di VIVI energia, che analizza il livello di sostenibilità nelle città italiane, fornendo dati sulle performance urbane in termini di energia rinnovabile, mobilità green e raccolta differenziata dei rifiuti.

In vetta alla classifica della sostenibilità c’è Reggio Emilia con 80,66 punti su 100, seguita da Trento (78,70), Parma (76,64), Pordenone (75,55) e Forlì (72,84). Tra le grandi città Bologna si posiziona all’ottavo posto. Più indietro Milano (56ª), Roma (65ª) e Torino (85ª). Palermo e Napoli in fondo alla classifica, rispettivamente al 102° e 103° posto.

Un contributo chiave alla transizione verde arriva dal settore energetico: nel 2024, oltre il 40% dell’energia elettrica consumata in Italia proviene da fonti rinnovabili, grazie all’aumento di idroelettrico e fotovoltaico. In questo contesto, Padova, Pesaro e Verona emergono per la maggiore potenza di pannelli solari installati sugli edifici pubblici.

Anche la mobilità sostenibile è in crescita. Reggio Emilia è la prima città per piste ciclabili (48,14 metri ogni 100 abitanti), seguita da Cosenza (36,93) e Lodi (36,11). Lucca si distingue come città più pedonalizzata d’Italia, con Venezia e Rimini a completare il podio. Milano primeggia nell’offerta di trasporto pubblico con 111,34 km percorsi per abitante, con Trieste (60,77 km) e Siena (60,03 km) a seguire.

L’Italia si conferma, infine, leader europea nel riciclo dei rifiuti, con un tasso del 91,6%, ben oltre la media UE che si aggira intorno al 58%. Merito anche della raccolta differenziata, fattore per cui Ferrara, Treviso e Mantova spiccano tra le città più virtuose a livello nazionale.