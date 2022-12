La Fidapa “in danza” al Museo Revoltella di Trieste

FVG – In una Trieste prenatalizia, sabato 3 dicembre, la splendida Piazza Unità ha accolto una numerosa rappresentanza della FIDAPA di Pordenone e la sua Presidente Annamaria Poggioli, in visita al Museo Revoltella per assistere all’evento “MUSEO IN DANZA”, performance artistica nata dalla collaborazione tra il Teatro Stabile “ Il Rossetti” e la compagnia di danza “Arearea” di Udine.

Il connubio tra varie espressioni artistiche quali la Pittura, la Danza, il Teatro e la Musica è l’idea vincente del progetto, diretto dalla coreografa e danzatrice Marta Bevilacqua, già interprete di coreografie ambiziose in prestigiosi teatri italiani, in possesso di un articolato curriculum di formazione dalla filosofia alle arti espressive in Italia e all’estero.

Il risultato è un’emozionante e coinvolgente esperienza fisico-spirituale nonchè partecipata dei visitatori in “site-specific”, attualmente attraverso le splendide sale del Museo Revoltella, in cui le tre artiste, nell’atto di cogliere la spinta creativa dell’autore di ogni opera, diventano un armonico tutt’uno con i dipinti e le sculture che esse scelgono di volta in volta e che sembrano rivivere in una multidimensione che abbraccia il presente e il passato.

Ecco all’ora che grazie alla musica, all’espressività delle tre performer e alla silenziosa e partecipata presenza degli spettatori, il percorso di visita al museo diventa un racconto vivo e quanto mai attuale, che questa volta non si avvale di sofisticate tecnologie ma di forza e talento umano, dove l’Arte e la Bellezza lasciano attoniti seducendo lo spettatore.

Ѐ questa la magia che la Presidente Annamaria Poggioli ha voluto condividere con le socie Fidapa, ben consapevole che la Bellezza, quando eleva lo spirito e sa coinvolgere attraverso l’Arte, svolge una funzione civica di cittadinanza attiva, di salvaguardia del Patrimonio dell’Umanità e di “formazione continua”, come cita l’obiettivo 4 dei 17 dell’agenda ONU 2030.

Un’opportunità per tutti quindi, che spera di avvicinare soprattutto i più giovani alla scoperta del ricchissimo patrimonio artistico della nostra regione attraverso l’esperienza del “MUSEO IN DANZA”, fruibile ancora nei prossimi fine settimana fino al 18 dicembre. Un’esperienza unica! E di FIDAPA ci si può fidare…

Antonietta Maria Di Paola