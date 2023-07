La formazione autism friendly, tra corsi in aula e attività pratiche

FVG – Formazione multimediale, orientamento, laboratori pratici, formazione generale in materia di sicurezza dei lavoratori: sono alcune delle attività portate avanti con il progetto “formA”, ideato da Fondazione Bambini e Autismo Onlus e sostenuto da Fondazione Friuli nell’ambito del Bando Welfare.

L’iniziativa ha visto infatti durante l’anno l’erogazione di corsi in aula ed esperienze formative pratiche “autism friendly” destinate a persone con autismo.

Tra le ultime attività anche un percorso formativo ed esperienziale nel sito storico della Villa Romana di Torre di Pordenone per il coinvolgimento dei partecipanti nell’accoglienza dei visitatori, nella realizzazione di un dépliant informativo e nella manutenzione dell’area, grazie alla collaborazione tra Fondazione Bambini e Autismo, Eupolis Studio Associato e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

“I percorsi e le esperienze”, spiegano dalla Fondazione Bambini e Autismo, che a dispetto del nome si occupa ormai da molto tempo anche di adulti, “sono calibrati per diversi livelli di difficoltà e severità del disturbo. Nel progetto infatti sono coinvolte sia persone con autismo severo, sia lieve, in modo tale da garantire esperienze accessibili e motivanti per tutti”.

Tra le attività anche minicorsi di packaging, realizzazione artigianale di candele, e igiene e conservazione degli alimenti.

Obiettivo ultimo: incrementare il bagaglio di conoscenze e competenze nelle persone con neurodiversità, utili e spendibili anche nel mondo del lavoro.