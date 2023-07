Un’esplosione di sapori: chef Mariutti torna su Rai 1 il 25

FVG – Promozione del territorio e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, attraverso una narrazione originale e nuove esperienze personalizzate, perché nei piatti che prepariamo affondano le nostre radici, perché la tavola è il nostro territorio.

Questo il mantra di Federico Mariutti che ritorna ospite di RAI 1 a Camper, fortunatissimo programma estivo, che in diretta ogni giorno si dedica alla scoperta dei territori e delle bellezze artistiche, culturali e gastronomiche italiane.

Dopo l’esperienza alla “Prova del Cuoco” nel 2018 Federico Mariutti, patron dell’Osteria Turlonia a Praturlone di Fiume Veneto, ritorna in televisione per proporre, non solo la sua cucina ma un intero territorio e i suoi prodotti attraverso una narrazione originale, all’interno della quale, tradizione e bellezza del territorio si fondono nella semplicità della tradizione e nella valorizzazione della genuinità dei prodotti.

Accompagnato dal suo braccio destro in cucina, la giovanissima Marina Daniotti, si destreggerà tra Pitina IGP e presidi slow food per dare forma a piatti unici dal sapore inconfondibile piatti che, a partire dalla prossima settimana, si potranno assaggiare anche presso il suo ristorante, rendendo così ogni ospite protagonista di un’esperienza indimenticabile.

“Il FVG – racconta Federico Mariutti – è una terra generosa e ricca di sapori, che si legano al concetto di una cucina sana e buona. Ogni piatto che proponiamo – continua Mariutti – è intreccio di alimenti, storia, cultura e tradizione del nostro territorio. Ricette tradizionali, prodotti locali, antichi e nuovi saperi sono ricercati con cura per dar vita a piatti capaci di raccontare la storia e l’identità del territorio”.

“Non dimentichiamo, inoltre – conclude Mariutti – che cibo e territorio sono un binomio per attrarre il turismo, la produzione enogastronomica italiana è un elemento centrale per la promozione turistica del nostro Paese, il cibo è cultura e il turista non acquista un semplice prodotto quando viene nei nostri ristoranti, ma, una parte del territorio che lo ospita”.