La formazione professionale a Pordenone e provincia. Le giornate di Scuola Aperta di Effepi Fvg

FVG – I Centri di Formazione Professionale (EFFEPI Fvg) promuovono a pordenone, come tradizione annuale, il periodo degli Open Days, concentrato tra novembre e gennaio. Questi eventi rappresentano un’opportunità cruciale per guidare i giovani fin dai tempi delle scuole medie verso un futuro lavorativo o di approfondimento degli studi.

La Scuola Aperta offre un orientamento mirato nella scelta del percorso scolastico, garantendo un tutoraggio continuo e adattandosi alle esigenze dinamiche del mercato del lavoro. Negli ultimi anni, i Centri di Formazione Professionale sono sempre più riconosciuti come un’importante risorsa nel panorama formativo italiano, incarnando una strategia coesa tra istruzione, formazione e lavoro. Questo approccio pratico agli studi, ispirato dal desiderio di mettere in pratica la teoria in modo concreto, è una metodologia consolidata nei percorsi educativi di nazioni europee come Germania, Francia, Inghilterra e Svizzera.

L’importanza degli Open Days risiede nella possibilità di interagire con orientatori dedicati, pronti ad assistere studenti e famiglie nella scelta di un percorso scolastico in sintonia con le attitudini individuali. Tale sostegno si estende oltre le giornate di visita, adattandosi alle esigenze personali degli studenti.

Spesso trascurato è il costante supporto offerto dagli Enti durante tutto il percorso di studi, soprattutto attraverso i Tutor. Queste figure fungono da ponte tra gli studenti, le scuole e le famiglie, seguendo gli allievi fin dall’inizio, sia dal punto di vista della crescita umana che dell’accompagnamento durante gli Stage aziendali. Il Tutor evidenzia le competenze trasversali degli studenti e favorisce l’inclusione nel mondo del lavoro, strutturando percorsi didattici personalizzati in collaborazione con le aziende partner.

EFFEPI Fvg, ente che unisce tutti i Centri di Formazione Professionale della Regione, è considerato un’eccellenza a livello nazionale, offrendo ai giovani la possibilità di scegliere il percorso più adatto alle proprie aspirazioni professionali. Gli Open Days rappresentano un momento ideale per comprendere appieno l’offerta formativa e avviare il processo di iscrizione. È possibile contattare direttamente gli Enti seguendo la procedura indicata, con le iscrizioni sempre aperte ma i posti limitati. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.effepi.fvg.it.

Scuole aperte nella provincia di Pordenone:

FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA

16/12/2023 dalle 14:00 alle 17:30

20/01/2024 dalle 14:00 alle 17:30

È gradita la prenotazione sulla pagina dedicata.

È possibile visitare la scuola durante tutto l’anno previo appuntamento, contattando il n. 0434/553930

IAL FVG – Pordenone – Aviano

20/01/2024 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17