Volksbank rinnova l’aiuto per le famiglie con mutuo ipotecario

BOLZANO – Volksbank rinnova la vicinanza e il sostegno alle famiglie del Nord Est, contenendo l’impatto del rialzo dei tassi d’interesse sulle rate dei mutui prima casa.

Ai clienti che hanno stipulato con la Banca un mutuo ipotecario a tasso variabile, con un capitale residuo alla data del 30.11.2023 compreso tra euro 10.000 ed euro 500.000, verrà infatti scontata sulle rate del semestre gennaio-giugno 2024 una quota d’interesse pari allo 0,50% annuo.

Beneficeranno di questa azione tutti i clienti che attualmente hanno l’addebito della rata sul loro conto presso Volksbank.

Questo sconto viene applicato in modo automatico senza la necessità di una richiesta da parte del cliente e verrà applicato nel primo semestre 2024 ai mutui che mantengono i requisiti sopracitati.

Questa misura di supporto è stata accolta favorevolmente dal Consiglio di Amministrazione di Volksbank, che ha deliberato di rinnovare ulteriormente l’aiuto per continuare a ridurre la pressione finanziaria sulle famiglie. Gli ultimi mesi hanno infatti registrato un incremento dei tassi a ritmo costante da parte della BCE, che ha comportato un aumento delle rate dei mutui a tasso variabile.

“Il Consiglio di Amministrazione ha approvato per la terza volta consecutiva questa iniziativa, che nel primo semestre 2024 supporterà oltre 10.000 famiglie del nostro territorio. Rinnoviamo quindi la nostra vicinanza alle famiglie attraverso questa misura concreta, per poter dare un beneficio immediato e tangibile ai clienti che hanno un mutuo ipotecario Volksbank in essere”, afferma Lukas Ladurner, Presidente di Volksbank.

“In linea con il nostro carattere di Banca regionale attenta alle esigenze dei clienti , abbiamo a cuore il benessere del territorio e delle famiglie che lo compongono.

Uno dei nostri obiettivi è fornire soluzioni con un valore aggiunto in modo rapido, e questa iniziativa di successo lanciata già a fine 2022 ne è la riprova. Già nel corso di tutto il 2023, abbiamo supportato le famiglie che hanno un mutuo prima casa con Volksbank, alleggerendo la pressione finanziaria dovuta ai continui rialzi dei tassi da parte della BCE e dalla crescente inflazione. Abbiamo pertanto deciso di rinnovare anche per il primo semestre 2024 questa misura, che coinvolge mutui per un valore di quasi 1 miliardo di euro”, aggiunge Alberto Naef, Direttore Generale di Volksbank.