La logistica 4.0 di Work Service Group sotto la guida di Massimo Levorato

Anche la logistica si evolve e Work Service Group, azienda leader nella logistica italiana guidata da Massimo Levorato, punta a un modello 4.0 basato su automatizzazione e digitalizzazione. Un processo di modernizzazione avviato da Levorato e basato sull’evoluzione di un altro concetto, quello della “logistica integrata”, come spiegato nell’articolo su OggiTreviso.

Con l’intenzione di far crescere sempre di più Work Service Group, Levorato ha infatti puntato all’efficientamento del sistema logistico per poter rispondere con tempestività e personalizzazione alle esigenze dei propri clienti attraverso la pianificazione dei flussi di stoccaggio e distribuzione di materie prime e prodotti attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie.

L’evoluzione di Work Service Group

Attiva nel settore della logistica da oltre vent’anni, Work Service Group si è consolidata come un’unica realtà nel 2018, sotto la guida di Massimo Levorato. Ad oggi l’azienda impiega dipendenti su tutto il suolo nazionale con una flotta di 280 veicoli.

Il processo di evoluzione avviato da Levorato in Work Service Group si è concentrato in particolare sulle dinamiche di automazione del settore logistico e sulla revisione dei processi decisionali. Questo per presentarsi alle aziende come partner e non solo come fornitore, permettendo ai propri clienti di scegliere così un unico interlocutore per essere supportati nello sviluppo del proprio business.

Un ruolo fondamentale in questo cambiamento è stato ricoperto dall’utilizzo della rete, che permette così di raccogliere efficacemente e velocemente dati e informazioni anche all’interno di un sistema distribuito su territori tra loro molto distanti. In termini invece di processi decisionali, le nuove pratiche di gestione della logistica si spingono sempre più verso una maggiore autonomia di azione e di impostazione aziendale, permettendo così diversi benefici, non ultimi in termini di riduzione dei costi.

Come spiegato dallo stesso Massimo Levorato, Work Service Group offre supporto su una vasta gamma di soluzioni, tra le quali spiccano la gestione completa degli impianti di smaltimento rifiuti, le manutenzioni speciali, gli allestimenti fieristici e i servizi di facility management.

Chi è Massimo Levorato, il Presidente di Work Service Group

Padovano classe 1973, Massimo Levorato è il Presidente di Work Service Group, azienda leader della logistica nel nostro Paese da oltre vent’anni.

Grande appassionato di ciclismo, attraverso Work Service Group, Massimo Levorato sponsorizza i due team ciclistici di Work Service Vitalcare Videa e Work Service Speedy Bike, la prima appartenente al circuito UCI continentale, l’altra al circuito juniores.

Come detto dallo stesso Massimo Levorato infatti: “il ciclismo trasmette valori importanti, che non dobbiamo mai dare per scontati”, ed il suo è un impegno sportivo che va avanti da diversi anni, con ottimi risultati: composta da quasi 30 atleti, la formazione Juniores della Work Service è la più vincente dell’ultimo decennio nelle categorie Juniores e Under 23, con un impegno dall’impronta, più volte rimarcata dallo stesso Massimo Levorato, molto formativa, per “i valori di sacrificio, altruismo e dedizione al lavoro, valori che accomunano questo sport e l’azienda”.

La squadra della Work Service Group di Massimo Levorato ha vinto ad oggi diciotto campionati italiani su strada e due titoli europei su pista.