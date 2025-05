La Mostra Mercato Lo Scrigno del Doge a Villa Manin il 2 giugno

PASSARIANO (UD) – Lo scrigno del Doge in Villa Manin ritornerà lunedì 2 giugno dalle 9.00 del mattino al tramonto, con oltre un centinaio di mercanti. L’appuntamento sarà all’insegna di nuove formule di intrattenimento e nuove occasioni culturali con incontri e conversazioni a tema, dedicate ai vari settori del collezionismo, in cui interverranno anche esperti del settore.

A seguire tutti i vari appuntamenti previsti ci sarà un particolare ospite d’onore, Alessandro Rosa, esperto d’arte e volto noto della televisione con la trasmissione Cash or Trash, che in mattinata effettuerà una passeggiata alla scoperta degli oggetti più curiosi e ricchi di significato tra gli stand.

Alle ore 11.30 nella barchessa di ponente si svolgerà una interessante conferenza dedicata ai mobili del XVII e XVIII secolo a cura di Lucien Zinutti.

Tra le novità dell’appuntamento del 2 giugno promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, organizzato dall’Ente Regionale Patrimonio Culturale Friuli Venezia Giulia (Erpac) e realizzato da Aries con la collaborazione dell’esperto Lucien Zinutti e con il patrocinio del Comune di Codroipo, ci sono due prestigiose gallerie antiquarie che allestiranno un salone molto qualificato di splendidi arredi antichi e certificati dalla commissione esperti, originali e d’epoca tra Seicento e Settecento, in prevalenza di pittura veneto-friulana. Inoltre, a fianco degli arredi lignei, si potranno ammirare 22 dipinti raffiguranti i colori della laguna veneta e della campagna friulana ad opera di artisti quali Ettore Tito, Armando Pizzinato, Egisto Lancerotto, Alessandro del Torso, Luigi Serena, Beppe Ciardi ed altri, a fianco delle opere di altri antichi maestri quali Antonio Stom, Elisabetta Marchioni, Giacinto Brandi.

Anche in questa occasione, quindi, un’ampia proposta per gli appassionati e per i curiosi, con un’offerta in grado di accontentare tutti gli interessi.

Non mancheranno oltre all’esposizione il giro in carrozza gratuito fino alle ore 15.00 e i cosiddetti antichi mestieri con l’organaro, il fabbro che forgia sculture con materiale proveniente da ritagli siderurgici, l’artigiano che realizza cestini in vimini e cappelli, che effettueranno per il pubblico delle dimostrazioni dal vivo con lo scopo di aumentare l’appeal e favorire un collegamento tra la parte commerciale e l’artigianato di alta qualità. Formule di intrattenimento, dunque, non solo per il pubblico degli appassionati, ma anche per i più giovani che potranno inoltre vedere e toccare con mano l’importanza delle tradizioni artigianali e il valore dell’oggetto fatto a mano, ammirando la sezione dedicata agli antichi mestieri.

Per il programma completo e aggiornamenti: www.scrignodeldogemanin.it

Ingresso al mercatino gratuito