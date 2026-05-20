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Stefano Bettin, il 21, presenta “La Baia delle Ombre” agli incontri di PordeNoir

Pordenone
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Maurizio Pertegato
By Maurizio Pertegato
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PORDENONE – Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria di PordeNoir Associazione Culturale, che giovedì 21 maggio alle ore 18 ospiterà alla Libreria Giunti al Punto lo scrittore Stefano Bettin per la presentazione del suo nuovo romanzo, “La Baia delle Ombre”.

L’autore dialogherà con Mauro Rossato in un incontro dedicato agli appassionati di noir e narrativa investigativa contemporanea. L’iniziativa rientra nel calendario degli “incontri speciali” promossi da PordeNoir, realtà culturale attiva nella valorizzazione della letteratura gialla e thriller nel territorio friulano.

“La Baia delle Ombre” conduce il lettore in una vicenda sospesa tra mistero, tensione psicologica e segreti del passato, confermando l’attenzione di Bettin per atmosfere dense e personaggi complessi. Lo scrittore, già apprezzato dal pubblico del noir italiano per il suo stile asciutto e cinematografico, negli anni ha costruito un percorso narrativo legato ai temi dell’indagine morale e delle inquietudini contemporanee.

L’incontro sarà anche l’occasione per approfondire il lavoro di scrittura dell’autore, il rapporto con il genere noir e le suggestioni che hanno dato origine al romanzo.

La serata è realizzata con il sostegno di Pazzaglia & Partners, Fondazione Giovanni Santin, Hotel Santin e ibis.

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