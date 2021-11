Le Borse tremano sulla variante sudafricana covid-19

FVG – Oggi, 26 novembre, parliamo del crollo dei Mercati Asiatici dovuto alla notizia della scoperta della Variante Sud- Africana del Covid 19 ha solo un codice B.1.1.529.

Forti vendite sui mercati globali, una nuova variante del virus individuata in Sudafrica ha messo in allarme gli investitori, che hanno preferito acquistare in massa i titoli rifugio e abbandonare gli asset più rischiosi. Sembra che questa variante abbia subito 32 mutazioni sulla proteina spike tali da poter confondere gli anticorpi e i vaccini, Oms monitora la situazione.

Sarà una giornata pesante che porterà al ribasso gli asset più rischiosi e che si sono maggiormente apprezzati in corso d’anno. Vediamo cosa succede con l’apertura di Wall Street ….anche se oggi è un semi-festivo in America per il Thanksgiving e i volumi più bassi potrebbero amplificare i ribassi.

Alessandro Pazzaglia