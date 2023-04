Le Donne del Vino Fvg incontrano le colleghe slovene

FVG – L’Associazione Donne del Vino Friuli Venezia Giulia ha avuto l’onore e il piacere di ricevere una delegazione delle Donne del Vino della Slovenia.

Le 16 Donne del Vino della Slovenia, accolte con calore e simpatia dalle nostre socie, hanno visitato tre cantine friulane, Azienda del Poggio a Fagagna, Cantina Foffani a Trivignano Udinese e Cantarutti Alfieri a San Giovanni al Natisone, scoprendo tre aree vitivinicole diverse della nostra regione.

E’ stato un incontro piacevole e stimolante dove abbiamo potuto rinsaldare i rapporti e confrontarci sui possibili progetti futuri che potranno coinvolgere entrambe le nazioni, nello spirito del tema di quest’anno che è “Donne, Vino: un Mondo Unito”.

Importante sottolineare che nel 2025 Nova Gorica in Slovenia e Gorizia in Italia, saranno città Capitali europee della Cultura e in questo ambito, numerosi saranno i progetti che coinvolgeranno le Donne del vino dei due paesi.

La collaborazione tra la nostra regione e le colleghe slovene è stata avviata grazie alle precedenti delegata Maria Cristina Cigolotti e vice delegata Liliana Savioli, che hanno passato il testimone del progetto di sinergia tra Italia e Slovenia all’attuale delegata Elena Roppa unitamente alle vice delegate Maria Teresa Gasparet, Rosa Prisciandaro e Sabrina Savorgnan di Brazzà.

Rosa Prisciandaro