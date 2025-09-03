Live, musica e mollette: Acapodelglobo e Lorenz Simonetti arrivano a Città Fiera

UDINE – Città Fiera si prepara a ospitare un evento imperdibile: sabato 6 settembre alle ore 17.00 in Piazza Show Rondò, un pomeriggio all’insegna della musica, del divertimento e dell’energia contagiosa con due amatissimi protagonisti del web: Acapodelglobo e Lorenz Simonetti.

Live Show + Meet & Greet: tutto in un unico grande evento. I fan avranno la possibilità di assistere a uno spettacolo esclusivo e potranno incontrare dal vivo i loro creator preferiti durante un emozionante Meet & Greet. Il live show sarà aperto a tutti, per partecipare al Meet & Greet sarà invece necessario ritirare il pass d’ingresso (sempre gratuito), disponibile sabato 6 settembre dalle ore 11.00 alle 17.00 presso l’Info Point di Città Fiera.

Lorenz Simonetti: cantautore, tastierista e influencer musicale, classe 2001, emiliano, Lorenz è una vera e propria icona per le nuove generazioni. Dopo un anno ricco di concerti e un tour Instore in tutta Italia con Acapodelglobo, ha conquistato milioni di follower e le principali classifiche di Spotify e YouTube con hit come LALALA, IRRAGGIUNGIBILE e NON MI FIDERÒ.

Nel 2025 ha già pubblicato tre nuovi singoli – SOLO, SE QUESTO NON È AMORE e PARACADUTE – che proseguono il viaggio iniziato con l’EP RAGGIUNGIMI, uscito il 7 giugno. Lorenz è molto più di un musicista: è fonte d’ispirazione per tantissimi giovani che si avvicinano allo studio della musica.

Acapodelglobo: creator e volto amatissimo di TikTok e YouTube, Acapodelglobo è celebre per i suoi video creativi, ironici e sempre originali.

Ha conquistato il web con il suo stile inconfondibile e il format delle “mollette sulle dita”, diventato virale.

Nel 2024 è stata premiata come “Revelation of the Year” ai Webboh Awards, confermando il suo ruolo centrale nel panorama dei social italiani.