In sella contro la violenza: a Pian delle More il ricordo di Giulia Cecchettin nell’imminenza del Giro d’Italia

AVIANO – Un momento di raccoglimento, memoria e impegno civile.

Giovedì 21 maggio, nella suggestiva cornice di Pian delle More, lungo la strada tra Piancavallo e Barcis, si è svolto l’evento commemorativo “In sella contro la violenza”, dedicato al ricordo di Giulia Cecchettin. L’iniziativa ha voluto unire simbolicamente il mondo del ciclismo e i valori del rispetto, della consapevolezza e della lotta contro ogni forma di violenza di genere.

L’appuntamento, inserito nel contesto delle celebrazioni legate alla tappa del Giro d’Italia e al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, cittadini e appassionati di sport, riuniti per condividere un messaggio forte e necessario.

A portare il proprio saluto anche la campionessa olimpionica Chiara Cainero, che ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di educazione, rispetto e vicinanza alle nuove generazioni.

Dopo gli interventi istituzionali, del sindaco di Aviano Paolo Tassan Zanin, della rappresentante Fidapa Morena Cristofori e dell’ideatore de La Camminata per la Vita Wanes Granzotto, la cerimonia si è conclusa con un breve ma intenso momento commemorativo dedicato a Giulia Cecchettin, nel segno di una memoria che continua a interrogare le coscienze e a chiedere un impegno concreto contro la violenza.



Tra le montagne friulane attraversate dal Giro, la giornata ha così assunto un significato che è andato oltre la competizione sportiva: un invito collettivo a non restare indifferenti e a continuare a pedalare insieme verso una cultura del rispetto e della responsabilità.