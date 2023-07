Livenza Tagliamento Acque: investimenti sul territorio per 32 milioni di euro

SESTO AL REGHENA – Livenza Tagliamento Acque, la società che gestisce il ciclo idrico integrato in 42 comuni tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia, ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2022. Il via libera dei soci è arrivato in occasione dell’annuale assemblea tenutasi recentemente presso la sede di Sesto al Reghena. Il documento economico descrive una realtà pienamente in salute ed in continua crescita a riprova dell’ottimo lavoro svolto sul campo dall’azienda e dall’impegno costante profuso dal Consiglio di Amministrazione in carica.

“Il 2022 è stato un anno complesso per l’instabilità geopolitica con effetti inflazionistici e un forte rincaro dei costi dell’energia, ma ciò nonostante il Bilancio d’esercizio conferma il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni dalla Società e il ruolo strategico che essa stessa riveste per il territorio – ha commentato il Presidente Andrea Vignaduzzo; nel corso del 2022, LTA ha realizzato circa 32 milioni di euro di investimenti andando ad incrementare la dotazione infrastrutturale del territorio in un’ottica di modernizzazione e di miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini; un processo di sviluppo che ha portato un impatto positivo anche in termini occupazionali. In continuità con gli esercizi precedenti, LTA ha registrato performance economiche positive con un utile di oltre 900 mila euro – in linea con lo scorso anno – e un valore della produzione che sfiora i 49,5 milioni di euro, espressione della capacità dell’azienda di operare secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità”.

L’assemblea è stata l’occasione per rimarcare altri importanti successi raggiunti dalla Società tra i quali:

• il progetto unico congiunto relativo all’intervento denominato “Smart water management – per la gestione avanzata dei sistemi idrici per la riduzione delle perdite sulle reti di distribuzione della Regione Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale”, da attuare unitamente agli altri Gestori della Regione FVG, a valere sulle risorse del PNRR. Nel dettaglio, per la parte che verrà realizzata da LTA, si è previsto un quadro economico di spesa di circa 9,8 milioni di euro di cui 5,9 finanziati con fondi PNRR e 3,9 con risorse interne. L’ambito d’intervento del progetto coinvolge tutto il comprensorio di LTA;

• l’attività di georeferenziazione dei pozzetti – contatore con lo scopo di identificare le eventuali problematiche e migliorare le caratteristiche del servizio richiesto, sia in termini di modalità di rilievo che di caratteristiche del dato rilevato;

• l’attività di ricerca geofisica e idrogeologica per la salvaguardia degli acquiferi di interesse acquedottistico nell’area montana di ricarica del Torrente Cellina e nelle aree dell’alta pianura pordenonese comprese tra i fiumi Meduna e Tagliamento.

Il Presidente Vignaduzzo ha messo in evidenza, inoltre, le molteplici iniziative portate avanti da LTA con l’impegno a sostenere i comuni soci nella “sfida” alla siccità, garantendo cisterne e fornitura d’acqua ai cittadini non serviti da acquedotto; il continuo investimento nel welfare aziendale per migliorare il benessere individuale dei propri dipendenti; i progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole del territorio per diffondere il valore della risorsa acqua; l’ottenimento del rating di legalità e la redazione annuale del Bilancio di sostenibilità.

Il presidente ci ha tenuto a ringraziare anche tutti i Comuni soci per gli stimoli che forniscono quotidianamente nel perseguire gli obiettivi di crescita sostenibile a beneficio dell’intera comunità.