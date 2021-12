Macchinari edili: come procedere alla manutenzione e alla sostituzione dei cingoli in gomma

Un escavatore, di qualunque stazza, per muoversi su terreni accidentati o non perfettamente livellati ha bisogno di un sistema di cingoli perché il suo peso sia distribuito equamente sulla superficie senza destabilizzarsi mai. Un esempio su tutti sono le piattaforme a ragno, che si posizionano per loro natura proprio su terreni scoscesi e cedevoli, ma anche un mini-escavatore bel saldo garantirà performances migliori.

Come molte altre attrezzature industriali fondamentali, anche i cingoli si possono acquistare online, per ovviare a una sostituzione oppure per avere una scorta in caso di lavori durevoli nel tempo: a tale scopo, occorre ricordare che è sempre buona norma procedere alla sostituzione di tutti e due i cingoli anche se quello danneggiato è uno solo, per favorire un miglior bilanciamento del mezzo.

Come scegliere i migliori cingoli in gomma online

Per scegliere i cingoli di proprio interesse online è fondamentale innanzitutto tenere conto delle misure, così da individuare i modelli più indicati per i propri mezzi. Sarà fondamentale, dunque, affidarsi a portali specializzati che mettono a disposizione un’ampia possibilità di scelta.

In questo contesto, spicca per esempio Giffimarket.com, che si contraddistingue per un ricco catalogo, dov’è possibile trovare numerose proposte: dai cingoli in gomma 230x96x35 a quelli 450x71x86, passando per i modelli 180x60x30.

Le misure si riferiscono alla larghezza espressa in centimetri, al passo e al numero di denti. Il passo è la distanza che separa un dente dal successivo, prendendo come punto di riferimento preciso il centro.

Il numero di denti, invece, è determinante per conferire un maggiore attrito tra una maglia e l’altra. Ogni macchinario necessita di cingoli diversi, anche a seconda del tipo, del peso sopportato e dell’uso: di solito, i migliori portali indicano con grande chiarezza i dispositivi compatibili, nonché il modello di riferimento.

Servirsi da aziende che offrano i migliori brand sul mercato significa avere cingoli che dureranno nel tempo, se usati correttamente e con garanzie di almeno un anno. Fisicamente, i cingoli si presentano sempre con un’anima in un metallo resistente come l’acciaio e ricoperti da gomma robusta.

Caratteristiche e uso dei cingoli in gomma

I cingoli si muovono grazie a un elemento interno detto pignone, che li fa ruotare in maniera continua. Il sistema di trazione che si contrappone a questo moto circolare è quello che consente al cingolo di rimanere teso senza che la parte superiore collassi mai su quella inferiore. Qualora occorra invertire la rotazione, interverranno invece i cosiddetti rullini di ritorno.

L’uso e la manutenzione dei cingoli in gomma devono essere oggetto di estrema attenzione perché garantiscano le performances richieste e siano durevoli nel tempo. Di solito, in fase di sostituzione e rimontaggio occorre sempre avere a portata di mano il manuale di istruzioni corrispondente e scoprire il tendi-cingolo per oliarlo come prima cosa. Lo sportello di sicurezza dovrà essere richiuso solo quando si sarà verificato il corretto funzionamento del meccanismo e la tensione sia ideale: nonostante di debba procedere ad avvitare il tendi-cingolo fino alla fine della corsa prevista, può essere utile allentarlo leggermente perché scorra meglio.

Il contatto con olio o sostanze combustibili può essere deleterio per la parte esterna costituita in gomma, quindi occorre evitarlo sul lungo periodo, preoccupandosi di far sostare il macchinario su terreno asciutto.

Inoltre, come si farebbe con dei classici pneumatici, anche la conservazione deve avvenire in maniera corretta: i cingoli devono essere coperti e messi al riparo da umidità e agenti esterni quali i raggi solari troppo forti.

Garantire un carico corretto sul macchinario, poi, non solo consentirà di lavorare in completa sicurezza, ma farà sì che i cingoli non si danneggino compromettendo la stabilità generale. In tal senso, della manutenzione deve far parte anche la pulizia costante dei cingoli, soprattutto dopo aver portato a termine un lavoro: vanno eliminati attentamente residui di ghiaia, fango e altri elementi che si possono inserire tra una maglia e l’altra.