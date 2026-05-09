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Mamma e figli scomparsi, primi avvistamenti

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

TARVISIO – Non si fermano le ricerche della donna e dei due figli adolescenti scomparsi dallo scorso 20 aprile in Friuli. Sonia Bottecchiari, 49 anni, e i due ragazzi di 14 e 16 anni non hanno più dato notizie dopo essere partiti da Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, dove risiedono.

Il 6 maggio a Tarcento (Udine) la loro macchina è stata trovata in un parcheggio: da qui sono partite le operazioni dei soccorritori che, coordinati dai vigili del fuoco, stanno perlustrando boschi e montagne fino al confine con la Slovenia anche con il supporto di elicotteri e droni per i rilevamenti aerei. La Procura di Piacenza, che al momento procede per sottrazione di minori, potrebbe modificare il capo di imputazione in sequestro di persona. Questo permetterebbe di allargare le modalità di indagine analizzando anche tutti i dispositivi della donna e indagando a fondo nella sua vita.

I carabinieri del comando di Udine, intanto, stanno verificando le telecamere di sorveglianza e le varie segnalazioni pervenute dopo la diffusione delle foto dei tre dispersi. Tra queste, ce n’è una che gli inquirenti considerano interessante e attendibile: un escursionista ha detto di aver incontrato la comitiva, anche coi 4 cani di famiglia, in una località montana del Friuli Venezia Giulia.

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