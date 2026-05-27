Borsino Immobiliare 2026/’27, presentazione il 28 al Mantica

PORDENONE – L’appuntamento è per giovedì 28 maggio, con inizio alle ore 17, a palazzo Montereale Mantica, per la presentazione ufficiale del Borsino Immobiliare (edizione 2026/’27) sull’andamento del mercato nel territorio provinciale.

L’iniziativa è promossa da Fimaa, la federazione mediatori agenti d’affari guidata a livello locale dal presidente Bruno Bari, e Confcommercio Pordenone.

Il quadro immobiliare del Friuli occidentale (i dati sono pubblicati in un pregevole depliant cartaceo che sarà distribuito in sala) si inserisce in una fase moderata di crescita e consolidamento del mercato.

Per il responsabile di categoria Bari l’analisi del borsino «evidenzia un territorio dinamico, caratterizzato da una buona vivacità nelle compravendite e da una sostanziale stabilità dei valori, inserito in un contesto normativo favorevole e proiettato verso un evento di grande rilievo: Pordenone capitale della cultura 2027. Un obiettivo destinato a produrre effetti non solo culturali, ma anche economici e immobiliari».

Nella foto: Il presidente Fimaa Pordenone Bruno Bari