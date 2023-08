La MRC Sport “invade” il Rally del Piancavallo

PORDENONE – La MRC Sport sarà la scuderia più numerosa alla imminente edizione del Rally del Piancavallo, in programma venerdì 1 e sabato 2 settembre tra gli asfalti della stazione sciistica avianese, la Valcellina, la Val Colvera e la Val d’Arzino con ben 15 equipaggi in lizza. E non poteva essere altrimenti, visto che il “Pianca” rimane tuttora una gara iconica per i rallysti di casa nostra, e la MRC, nonostante schieri equipaggi provenienti da tutta Italia e dall’estero, mantiene una prevalenza sul territorio.

Ci saranno in primis Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi, che punteranno al podio, a maggior ragione ora che sono in testa alla Coppa Rally di IV zona. Cercheranno di risaldare la loro posizione in classifica con un auto al top (la Hyundai della friulana Friulmotors).

Non poteva mancare al “suo” Piancavallo il pordenonese Alessandro Prosdocimo, che sul sedile di destra avrà Marsha Zanet, mentre la vettura sarà preparata dal team RB Motorsport

idem per Dimitri Tomasso, il pilota di Frisanco, che si sta preparando al meglio per la gara di casa: nuovo team e alle note l’amico di sempre, Thomas Spangaro.

Al “Piancavallo” avverrà il debutto con i colori della MRC Sport di Simon Wagner (nella foto), forte pilota austriaco, supportato da Skoda, campione nazionale nel 2021 e 2022 e attualmente impegnato anche in un mini programma europeo.

Trasferta in continente per il sardo Fabio Piras, che sarà coadiuvato dall’esperta navigatrice veneta Haianes Bertasini e si presenterà in Friuli per sostenere una gara test in previsione della partecipazione al rally Terra Sarda ad ottobre.

Dalla Sardegna partirà anche Gianluigi Goddi, che avrà come navigatrice Genny Marcuzzi.

Ritorno alle gare per Cristian D’Agnolo: fermo dal dicembre anno scorso, dovrà togliersi un po’ di ruggine; farà coppia con Simone Crosilla.

Il trevigiano Alessandro Rossetto (con Maurizio Lazzer alle note) continuerà l’apprendistato con la Volkswagen Polo N5 e al “Pianca” sarà in gara, tra l’altro, proprio nel Trofeo N5

Anche il figlio d’arte padovano, Richard Galiazzo, in coppia con Manuel Lazzer, in pausa dal campionato IRC Cup, si cimenterà sugli asfalti della montagna del Friuli Occidentale.

In lizza anche il driver di San Martino al Tagliamento, Claudio Vigna, con la giovane navigatrice, Anna Bulfon; Stefano Reputin (con Iuri De Felice) che ritornerà in Piancavallo al suo vecchio amore, la Renault Clio Williams; Andrea Valentini (con Jessica Durat), che continuerà a testare la nuova Renault Clio Rally5; Il pordenonese Christian Secondin (con Raffaele Meneano), che si ripresenta al volante di un auto da corsa dopo una pausa e guiderà per l’occasione una insolita Citroen Saxo K10; Alex Paveglio (con Deana Decont), che punta a bissare la bella prestazione sfoderata al Rally della Carnia dove ha letteralmente dominato in classe A6.

Infine altro debutto importante in MRC Sport, quello di Nicola Giatti di Villa Santina (insieme a Fabio Gressani) con la sua Peugeot 106. Non sarà purtroppo della partita il “finnico” Fabrizio Martinis, che dovrà saltare il Piancavallo e anche il Rally del Vermentino in Sardegna per i postumi di un infortunio.