Miss Reginetta d’Italia, due pordenonesi tra le 40 finaliste

RICCIONE – Prefinale di Miss Reginetta d’Italia che ha visto le 80 splendide ragazze provenienti da tutta la penisola sfilare davanti alla giuria del concorso per la selezione di 40 posti nella finalissima nazionale di domenica 3 settembre che vedrà l’incoronazione ufficiale di Miss Reginetta d’Italia 2023.

Ottimo risultato per le due ragazze pordenonesi, Jasmine Luca 16 anni ed Elisa Moschetta 15 anni e per l’altra giovane regionale, Sofia Carbone 16 anni di Trieste. Tutte e tre sono tra le bellissime 40 che concorreranno per il titolo. Le ragazze sono seguite dalla talent scout Loraine Colaguori.

Tra gli ospiti della serata il popolare attore e scrittore Roberto Farnesi attualmente impegnato con le registrazioni della popolare soap made in Italy “Il Paradiso delle Signore 8”.