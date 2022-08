Molino Rosenkranz: “Forma elastica”, la vita è cambiamento”

FVG – Con la rassegna FILA A TEATRO, giunta all’8^ edizione, Molino Rosenkranz ha sempre cercato di esplorare mondi, situazioni e personaggi da un punto di vista insolito, non scontato, dando vita ad una dimensione che restituisce una prospettiva diversa su cui riflettere.

L’indagine che il teatro consente di svolgere utilizzando linguaggi e tecniche differenti, porta attori, artisti e spettatori su un piano di lettura che usa alfebeti e codici di accesso capaci di farci oltrepassare la soglia dell’evidenza. Entriamo così in un nuovo paesaggio, spesso invisibile, ma essenziale.

Anche quest’anno l’Associazione culturale e compagnia tratrale di Castions di Zoppola, attiva da oltre 30 anni sul territorio nazionale, ha sviluppato un progetto multidisciplinare iniziando così il percorso di avvicinamento all’evento “Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025”. FORMA ELASTICA è l’interpretazione di Molino del tema e nel farlo promuove anche il territorio. Tra agosto e settembre, lo spettacolo toccherà 6 diverse realtà della regione adattandosi a location inedite e da scoprire.

Questo è stato possibile grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Turismo FVG e grazie alla collaborazione dei Comuni di Brugnera, Fagagna, Gorizia, Romans d’Isonzo, Tarvisio, Culturaglobale, Dialoghi, Tumblerart, Distilleria Pagura e IoSonoFVG.

La seconda parte di FILA A TEATRO, da ottobre 2022 a marzo 2023, sarà dedicata ai ragazzi e alle famiglie entrando nei teatri di Casarsa della Delizia, Fagagna, Maniago, San Daniele, Spilimbergo, Zoppola con spettacoli proposti da compagnie italiane e dall’estero.

Lo spettacolo

«Forma Elastica – spiega Roberto Pagura, Presidente e Direttore artistico di Molino Rosenkranz . unisce la performance teatrale a una componente visiva di forte impatto. Parola, immagine, gesto segnano un percorso all’aperto, lungo il quale vengono posizionate installazioni esteticamente suggestive, animate dagli artisti sulla base di testi e suoni che rimandano al concetto di elasticità, al superamento del confine, all’andare oltre la soglia, a superare un confine che molto spesso è dentro di noi.

Per compiere questo attraversamento ci vengono in aiuto la fantasia, l’immaginazione, lo stupore, la meraviglia e il coraggio di cambiare punto di vista. Una mente elastica è capace di aprirsi schiudendo nuove soluzioni e opportunità.

Anche il pubblico viene invitato a superare la soglia, attraverso un passaggio simbolico che lo conduce dentro un vortice di emozioni, trasmesse attraverso la danza e la performance aerea.

“Con coraggio vado oltre, mi lascio travolgere, poi mi innalzo e mi fermo a guardare quello che ho vissuto”. Per compiere questo “viaggio” servirà lasciarsi guidare dalla fantasia, dalla meraviglia e dal coraggio di cambiare punto di vista». L’immagine di Forma Elastica si ispira anche alle opere visionarie di Niki de Saint Phalle e riprende, facendolo proprio, il messaggio che ha caratterizzato le opere dell’artista avanguardista: “Sogno di abitare uno spazio senza frontiere.”

Ideazione Roberto Pagura, Annalisa Chivilò, Maria Luisa Rosso

Con Laura Menegon, Daniele Riccio (TumblerArt), Marco Pericoli, Chiara D’Agostini, Luca Maronese, Martina Dell’Osbel

Regia e scenografia Roberto Pagura

Ricerca ed elaborazione testi Sara Beinat

Voci registrate Chiara D’Agostini, Claudio Mariotti, Ferruccio Merisi, Giulia Pes, Lucia Zaghet, Maria Luisa Rosso, Sara Beinat

Sarta Elettra Del Mistro

L’anteprima, le date, i luoghi.

ANTEPRIMA di FORMA ELASTICA

Un gioco rivolto a tutti.. per andare oltre

Venerdì 12 agosto, ore 10.00 – GORIZIA Parco Lenassi

Il pubblico, condotto all’interno di un “mondo” colorato fatto di teli elastici che prendono vita, viene guidato in un gioco che stimola la creatività e l’uso del corpo. Ognuno diventa protagonista di un’interazione dinamica con le strutture elastiche, attraverso un percorso tattile e visivo, accompagnato da suoni che seguono l’azione e la indirizzano.

FORMA ELASTICA. La vita è cambiamento

Teatro, danza, tessuti aerei

PRIMA ASSOLUTA

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO ore 21.00 (se piove sarà comunicata la data del recupero)

CASTIONS DI ZOPPOLA cortile della Distilleria Pagura via Favetti, 25

Al termine, degustazione gratuita di grappe offerta dalla Distilleria Pagura

GIOVEDÌ 18 AGOSTO ore 18.00 (se piove recupero previsto domenica 21 agosto)

TARVISIO Stazione Vecchia Tarvisio Città – sulla ciclabile Alpe Adria

VENERDÌ 19 AGOSTO ore 21.00 (se piove recupero previsto venerdì 9 settembre)

BRUGNERA parco di Villa Varda

SABATO 20 AGOSTO ore 18.00 (se piove recupero previsto venerdì 26 agosto)

FAGAGNA parco di casa Asquini via Umberto I, 63

SABATO 10 SETTEMBRE ore 18.00 (se piove sarà comunicata la data del recuoero)

ROMANS D’ISONZO corte interna Casa Candussi Pasiani Piazza G. Garibaldi, 6

Info, ingressi, prenotazioni e promozioni.

Per l’anteprima di Gorizia e per la tappa di Romans d’Isonzo ingresso libero.

Per le altre date: ingresso € 10,00 intero; € 8,00 ridotto (over 65, studenti); gratuito per bambini fino ai 6 anni.

SPECIALE CICLOVIA ALPE ADRIA tratta Venzone – Tarvisio: ai ciclisti che giungeranno sul tratto della ciclabile utilizzato per la data di Tarvisio e volessero partecipare allo spettacolo per poi proseguire la corsa, è riservato l’ingresso ridotto.

UN BUON RITORNO SUI LUOGHI DI FORMA ELASTICA!

Conservando il biglietto dello spettacolo sarà possibile accedere a mostre, eventi, musei, ristoranti… con particolari promozioni. Maggiori dettagli sul sito dedicato www.filaateatro.it

PRENOTA IL TUO POSTO compilando il form online su www.filaateatro.it

Dopo la prenotazione, il biglietto si acquista direttamente nei luoghi degli spettacoli Si consiglia di arrivare almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio

INFORMAZIONI

[email protected]

0434 574459 / 377 0985538

www.filaateatro.it