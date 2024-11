Novembre insieme: eventi per piccoli e grandi, organizzati da Pro Loco Sutrio

SUTRIO(UD) – Per il mese di novembre Pro Loco Sutrio propone un programma di attività per la comunità, a ingresso libero, con il coinvolgimento di esperti locali, associazioni del territorio e professionisti esterni. L’obiettivo è rafforzare il legame sociale, celebrare le tradizioni e passare il tempo insieme nei pomeriggi del sabato e della domenica. Tutte le iniziative si terranno nella Sala Polifunzionale di Sutrio, in via Roma 35/A. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuiti.

Attività per ragazzi e bambini

Sono tre gli appuntamenti pensati per le fasce più giovani della comunità:

Laboratorio di serigrafia intuitiva con Elena Braida sabato 16 novembre, dalle 15.00, per ragazze e ragazzi dai 12 anni in su: un pomeriggio all’insegna della stampa serigrafica, tecnica di stampa artistica di immagini e grafiche su qualsiasi supporto o superficie mediante l’uso di un tessuto.

Durante il laboratorio, dopo una breve spiegazione pratica, i partecipanti potranno stampare sui propri supporti creando stencils e forme intuitive con materiali di scarto che poi verranno adoperati per stampare su carta o tessuto. Sarà un’ottima occasione per riciclare borse magliette e indumenti che non si usano più, da abbellire con una stampa unica e personalizzata! Adatto a tutti, perfetto per i principianti che vogliono sperimentare con la creatività. Materiale da portare: una maglia/felpa/borsa/tovaglia/tessuti esclusivamente in cotone, per la massima resa della stampa.

Laboratorio creativo “realizziamo i decori per l’albero di Natale” con Associazione Spazio Famiglia di Sutrio sabato 23 novembre, dalle 14.30, per bambine e bambini: liberiamo la creatività e, con l’utilizzo di pennarelli, adesivi, materiali naturali e tanto altro ancora creiamo insieme delle decorazioni di Natale. Pensato per i bambini dai 5 anni in su.

Doppio appuntamento all’insegna della musica e del ritmo, sabato 30 novembre, a partire dalle 14.30 insieme a Federico Pace, facilitatore abilitato Village Music Circles, formatore, musicista professionista.

Dalle 14.30 per bambine e bambini dai 7 agli 11 anni: laboratorio di musica circolare, uno spazio in cui poter esplorare ritmo e suoni attraverso giochi di gruppo, improvvisazione e strumenti condivisi, stimolando ascolto e creatività. Dalle 16.30 per ragazze e ragazzi dai 12 anni in su: cerchio di percussioni facilitato, un’esperienza di gruppo coinvolgente, dove ciascuno contribuisce al ritmo con tamburi e percussioni, favorendo attenzione reciproca, collaborazione e creatività collettiva. Non serve saper suonare e tutto il materiale per suonare verrà fornito direttamente in loco.

Attività per tutti

Osservazione astronomica con Federico Zarini e Nadia Straulino mercoledì 20 novembre, dalle 20.00 nella Taviele di Sutrio (ritrovo in Taviele): una serata con il naso all’insu per ammirare le costellazioni e imparare qualcosa di più sulla volta celeste che riempie il cielo ogni notte, grazie al racconto semplice e appassionato dei due esperti locali. L’uscita dura circa 1 ora e mezza; ritrovo alla chiesetta di San Nicolò in località Taviele, possibilità di parcheggio nelle vie adiacenti.

In file, come una volta

Un tempo, attorno al fogolar o nei cortili delle vecchie case padronali si stava insieme per raccontarsi storie e aneddoti, le novità del paese, mentre le donne ricamavano e cucinavano, gli uomini aggiustavano gli attrezzi da lavoro e i più piccoli giocavano insieme. Si stava in file, per passare il tempo in compagnia.

Per rievocare questa tradizione Pro Loco Sutrio organizza tre appuntamenti – domenica 17 novembre, domenica 23 novembre e domenica 1° dicembre, dalle 16.00 alle 17.30 – tutti sono invitati per stare insieme e condividere ricordi, aneddoti, storie su temi caratteristici, coinvolgendo le associazioni del territorio e le “memorie storiche” della comunità in uno scambio di memorie.

Domenica 17 novembre: Musica maestro: la banda, il coro, la musica e la festa, in collaborazione con il Corpo Bandistico di Sutrio “Aristide Selenati”.

Domenica 24 novembre: presentazione della Ristampa “Erboristeria e medicina popolare in Carnia” con il Maestro Molfetta, in collaborazione con Green Carnia Fest

Domenica 1° dicembre: Ta buteghe dal Marangon: storie sul legno e le nostre radici

Spettacolo Le levatrici della Carnia

Sabato 30 novembre alle ore 20.45 nella sala teatrale dell’Oratorio parrocchiale si terrà lo spettacolo Le levatrici della Carnia ispirato al libro “Nascere nella cenere” di B. Vuano, con testo e regia di S. Lorusso. Racconta come il parto veniva affrontato nella Carnia del secolo scorso, attraverso una ricerca antropologica che ha interessato anche alcune ostetriche condotte carniche “storiche” tra cui Liliana Vanino di Sutrio. Lo spettacolo fa parte del progetto “Rassegna Regionale Antiche Dimore 2024 – Fuoco” ed è promosso dal Comune di Sutrio.

Per informazioni:

Pro Loco Sutrio – Tel: 0433 778921

www.prolocosutrio.com – [email protected]