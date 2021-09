Opa CA FriulAdria, chiesta a Consob proroga adesione al 17 settembre

FVG – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (l’“Emittente”) annunciata al mercato in data 16 giugno 2021 da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A. (l’“Offerente” e, nel complesso, l’“Offerta”), l’Offerente rende noto che, sulla base dei dati trasmessi da Equita SIM S.p.A. in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all’Offerta, alla data odierna risultano essere state portate in adesione all’Offerta n. 3.322.164 azioni dell’Emittente, pari al 79,867% delle azioni dell’Emittente oggetto dell’Offerta stessa.

Poiché l’Offerente ha ottenuto adesioni all’Offerta per più della metà delle azioni oggetto della stessa almeno cinque giorni di mercato aperto prima della fine del periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”) risultano integrati presupposti per la non riapertura dei termini dell’Offerta ai sensi dell’art. 40-bis, comma 3, lett. a), del Regolamento Emittenti e, pertanto, l’Offerente rende noto che non si darà corso a tale riapertura.

L’Offerente informa altresì di aver trasmesso alla CONSOB un’istanza avente ad oggetto la proroga della data di chiusura del Periodo di Adesione dal 10 settembre 2021 al 17 settembre 2021 (ossia per 5 giorni di mercato aperto). Ove tale proroga ricevesse l’approvazione della CONSOB, l’Offerente provvederà a darne comunicazione al mercato entro il giorno 9 settembre 2021 secondo le modalità previste dall’art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti.

L’Offerente ricorda, infine, che durante il Periodo di Adesione i titolari delle azioni dell’Emittente oggetto dell’Offerta potranno aderire all’Offerta ai termini e alle condizioni indicate nel documento d’Offerta pubblicato e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

– la sede sociale dell’Offerente, in Parma, via Università n. 1;

– la sede sociale dell’Emittente, in Pordenone, piazza XX Settembre n. 2;

– il sito internet dell’Offerente e dell’Emittente all’indirizzo https://opacafriuladria.credit-agricole.it/documenti

“Crédit Agricole Italia – sottolinea Chiara Mio, Presidente di CA FriulAdria, – ha scelto di investire 166 milioni di euro per offrire ai soci la possibilità di monetizzare il proprio investimento ad un prezzo conveniente. É un riconoscimento alla loro fedeltà, un’opportunità importante per valorizzare le azioni di cui sono in possesso. Con questa operazione CA FriulAdria si dimostra ancora una volta banca capace di creare valore aggiunto per imprese, famiglie e stakeholder.”

“L’alto livello di adesione raggiunto fino a questo momento dall’Opa – evidenzia Carlo Piana, DG di CA FriulAdria, – rivela l’apprezzamento degli oltre 14mila soci-clienti di CA FriulAdria per l’offerta. Siamo fiduciosi che nei prossimi giorni le adesioni possano essere ancora più numerose. Il successo di questa operazione rimarca la coerenza del nostro Gruppo nel premiare la fedeltà dei soci, e il ruolo fondamentale del Credit Agricole quale punto di riferimento essenziale per il tessuto economico e sociale del Nord Est.”