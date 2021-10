Palmanova Village non si ferma: nuove aperture e Occasioni d’Autunno

AIELLO DEL FRIULI – Palmanova Village rafforza il costante percorso di crescita post pandemia con nuove iniziative e nuove aperture.

Da venerdì 22 a lunedì 25 ottobre , infatti, è tempo di “Occasioni d’Autunno” con un ulteriore sconto del 30% sul prezzo outlet di capi della collezione Autunno/Inverno nei negozi aderenti del centro dello shopping di Aiello.

Dopo un’ottima stagione estiva e dopo gli ultimi saldi che hanno rappresentato un momento fondamentale per il bilancio 2021 partito con grande difficoltà a causa dell’emergenza, il Village propone ai propri clienti un’offerta commerciale ancora più ricca, con marchi dal forte appeal locale ed internazionale che hanno scelto il Friuli Venezia Giulia come mercato di interesse per la nuova fase della ripartenza.

Dopo la libreria Giunti al Punto, l’abbigliamento maschile di Cotton & Silk e le borse e gli accessori del marchio tedesco Aigner, nonchè quelli di Trussardi, ha recentemente aperto Home&Cook, il negozio che riunisce i migliori brand di articoli per la casa e per la cura della persona. A breve verranno inaugurati anche i nuovi store di Rinascimento, Fracomina e Flavio Castellani, tre marchi italiani di riferimento nel mondo dell’abbigliamento.