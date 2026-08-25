Per la prima volta a Lignano Dinner Show di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori

LIGNANO – Il tramonto sull’Adriatico, la sabbia sotto i piedi e 23 tappe gourmet pensate come un viaggio attraverso il meglio della cucina regionale. Martedì 8 settembre Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori porterà per la prima volta a Lignano il suo Dinner Show, trasformando la spiaggia accanto alla Terrazza a Mare – simbolo iconico della località, che si staglia con la sua ardita sagoma dall’arenile alle acque – in un grande salotto gastronomico a cielo aperto. Come tutte le serate di questo gruppo portabandiera di quanto di meglio porta in tavola il Friuli Venezia Giulia, anche questa si preannuncia con un’atmosfera glam ed elegantemente informale, in un appuntamento in cui anche il dress code dei partecipanti dialogherà con la raffinatezza dei piatti e dei vini.

L’appuntamento – organizzato in collaborazione con Lisagest (Lignano Sabbiadoro Gestioni) – chiuderà il tour gourmet 2026 del gruppo, che da 26 anni riunisce ristoratori, produttori, vignaioli, distillatori e artigiani del gusto con l’obiettivo di raccontare, attraverso eventi itineranti, l’identità più raffinata e riconoscibile del Friuli Venezia Giulia. Realtà top level protagoniste di un racconto corale fatto di materie prime, saperi manuali e interpretazioni contemporanee della tradizione. Dopo le precedenti tappe di quest’anno al castello di Spessa e a Grado, la serata lignanese si annuncia come una delle più scenografiche: non solo per la qualità della proposta gastronomica, ma anche per il contesto scelto, con la Terrazza a Mare a fare da quinta architettonica e simbolica a un evento costruito tra eleganza, convivialità e sapori.

La formula sarà quella della Cena spettacolo, ormai cifra distintiva del consorzio: non un menu tradizionale servito al tavolo, ma un percorso libero tra postazioni, assaggi, calici e incontri. Dalle 19.00 il pubblico potrà muoversi lungo una mappa del gusto composta da 23 proposte, ognuna affidata agli chef dei ristoranti del gruppo, chiamati a cucinare in diretta davanti agli ospiti. A ispirare i piatti saranno l’autunno, i suoi profumi e le sue suggestioni, ma anche la capacità della cucina d’autore regionale di intrecciare mare, pianura, colline e montagne in un unico racconto gastronomico.

Il percorso prenderà avvio con un benvenuto dedicato ai prodotti degli artigiani del gusto, che introdurranno al racconto della serata. Da lì si apriranno 23 tappe gastronomiche, scandite dal gesto vivo degli chef intenti a preparare i loro piatti. Ad esibirsi saranno gli chef di AB Osteria Contemporanea di Lavariano di Mortegliano, Ai Fiori di Trieste, Al Gallo di Pordenone, Al Grop di Tavagnacco, Al Paradiso di Pocenia, Al Ponte di Gradisca D’Isonzo, All’Androna di Grado, Alla Luna di Gorizia, Costantini di Collalto di Tarcento, Da Alvise di Sutrio, Da Nando di Mortegliano, Enoteca di Buttrio, Il Grappolo d’Oro di Colle di Arba, La Torre di Spilimbergo, Le Fucine Gourmet di Buttrio, Lokanda Devetak di Savogna d’Isonzo, Mandi Parentesi Friulana di Lignano Sabbiadoro, Motus Contemporary Bistrot di Grado, Radici di Cormons, Riva Zanelli di Lignano Sabbiadoro, San Michele di Fagagna, Tre Merli di Trieste, Vitello d’Oro di Udine.

Il cuore della serata sarà il dialogo tra cucina e vino. A ogni postazione, infatti, i piatti incontreranno gli abbinamenti proposti direttamente dai vignaioli, in un confronto pensato per valorizzare territori, vitigni, stagioni e stili produttivi. Il finale sarà affidato ai dessert dei ristoranti e dei pasticceri del consorzio, accompagnati da caffè e distillati.

Il Dinner Show inizierà alle 19.00. In caso di maltempo, la serata sarà recuperata il 9 settembre. Il prezzo di partecipazione è di 90 euro.

I biglietti sono disponibili nei ristoranti del gruppo e presso la segreteria del consorzio, contattabile all’indirizzo [email protected] o al numero 0432 530052, dalle 9 alle 12 e a Lignano nei ristoranti Mandi Parentesi Friulana, Riva Zanelli e nei seguenti hotel e negozi: Hotel Villa Doimo, Monaco Suites Hotel, Alex Accessori & Abbigliamento, Stilmoda.

I dettagli del menu sono consultabili sul sito www.friuliviadeisapori.it.