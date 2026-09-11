Vittorio Cassin

di anni 90
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Ne danno il triste annuncio Catia, Stefano, Damiano, Priscilla
ed i parenti tutti.
Savorgnano di San Vito al Tagliamento, 10 settembre 2026
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I funerali avranno luogo sabato 12 c.m. alle ore 11.00
nella chiesa parrocchiale di Savorgnano, ove la cara salma
giungerà dalla Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Savorgnano.
Venerdì 11 c.m. alle ore 19.30 in chiesa a Savorgnano
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Vittorio.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un sentito ringraziamento a tutto il personale
della Casa di Riposo di San Vito ed in particolare alla Casa di Teo,
per le amorevoli cure prestate.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it