Pordenonelegge, apre Salman Rushdie, chiude il presidente Mattarella

PORDENONE – Lo scrittore e saggista Salman Rushdie inaugura, mercoledì 16 settembre, la 27^ edizione di pordenonelegge, Festa del libro e della libertà: in dialogo con l’editorialista Federico Rampini sarà protagonista di un dialogo sul filo rosso “Linguaggi della verità” (ore 20, Teatro Verdi Pordenone). L’incontro offrirà una testimonianza ineguagliabile sul valore della libera espressione in un mondo scosso da fondamentalismi.

L’evento inaugura una cinque giorni densa di riflessioni che si chiuderà domenica 20 settembre con l’intervento in presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e con il Concerto per l’Italia affidato al Trio Il Volo: suggello a un’edizione speciale di pordenonelegge, con 447 eventi, 694 protagonisti italiani e stranieri, 60 anteprime editoriali. Il festival, con questa edizione 2026, guiderà idealmente la sua città verso il prestigioso traguardo di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027.

Da Michel Houellebecq a Peter Sloterdijk, da Eshkol Nevo vincitore del Premio Crédit Agricole La storia in un romanzo allo scrittore statunitense Premio Pulitzer Andrew Sean Greer, da Vera Politkovskaja a Thomas Schlesser, Leïla Slimani, Nelio Biedermann, Laura Morante, e centinaia di autori e autrici della letteratura e saggistica italiana.

La 27^ edizione di Pordenonelegge è promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta da Michela Zin, a cura di Gian Mario Villalta (Direttore artistico) con Alberto Garlini e Valentina Gasparet. Il programma ed eventuali variazioni sul sito pordenonelegge.it

LA FESTA DI PORDENONELEGGE 2026 FRA LIBRI E LIBERTÀ

Fra i protagonisti in arrivo, i vincitori di due riconoscimenti legati al festival: innanzitutto il Premio Crédit Agricole La storia in un romanzo, giunto alla sua XIX edizione: sarà consegnato, sabato 19 settembre, allo scrittore israeliano Eshkol Nevo. E va allo scrittore Alessandro Marzo Magno la 7^ edizione del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia Il racconto dei luoghi e del tempo, istituito dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con Fondazione Pordenonelegge.it.

Sono 60 le anteprime editoriali riservate a pordenonelegge dai suoi protagonisti internazionali. Michel Houellebecq porterà a pordenonelegge la nuova opera omnia poetica Tutte le poesie, che include la sua ultima raccolta inedita Si perde sempre. Peter Sloterdijk rifletterà su Trump, con Il principe e i suoi eredi.

E ci saranno lo scrittore statunitense Premio Pulitzer Andrew Sean Greer, in arrivo con il romanzo inedito Villa Coco, ambientato in Italia; lo scrittore iraniano-olandese Kader Abdolah in anteprima con Parla Zarathustra, la poetessa inglese Carol Ann Duffy con l’anteprima della nuova raccolta L’invenzione della pioggia. Anteprime anche per Thomas Schlesser, scrittore bestseller e autore dell’anno in Francia 2025, che firma Il gatto del giardiniere, per Leïla Slimani, l’autrice franco-marocchina in libreria con Porterò il fuoco, Nelio Biedermann, con la saga familiare I Lazar, e ancora Jean Echenoz con Bristiol, Bérénice Pichat con La piccola cameriera, Assaf Gavron con Seguendo le tracce, Daniel Schulz con Io non sento più le sirene. Ucraina: vita quotidiana e stato di emergenza.

La narrativa italiana a pordenonelegge con centinaia di protagonisti: fra gli altri Stefania Auci, Andrea Vitali, Erri De Luca, Ilaria Tuti, Eraldo Affinati, Mauro Covacich, Mauro Corona, Stefania Andreoli, Francesca Giannone, Valeria Parrella, Francesco Piccolo, Matteo Bussola, Walter Siti, Daria Bignardi, Concita De Gregorio, Romana Petri, Dario Ferrari, Viola Ardone, Laura Morante, Serena Bortone, Enrico Galiano, Andrea Maggi e le trame gialle di Alessandro Robecchi, Antonio Manzini, Giancarlo De Cataldo, Daniele Mencarelli, Piergiorgio Pulixi, Cristina Cassar Scalia, Maurizio de Giovanni, Giovanni Grasso, Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, Massimo Carlotto, Andrea Pennacchi, Gianni Riotta. E i grandi dialoghi incroceranno Tullio Avoledo e Fabiano Massimi, Serena Cappellozza e Bruno Gambarotta, Francesco Musolino e Carlo Calabrò, Andrea Vianello e Luigi Nacci, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, Andrea Segrè e Davide Rondoni, Marco Balzano e Piergiorgio Nicolazzini.

Pordenonelegge Poesia è la più grande “agorà” nazionale sul fare poetico in Italia: anche quest’anno con grandi ospiti internazionali: oltre a Michel Houellebecq, Carol Ann Duffy e Bita Malakuti ci saranno Kathleen Jamie, Choi Dongho e Kim Kooseul. E un panorama ampio e altamente rilevante della poesia italiana contemporanea: dalla cinquina finalista del Premio Strega Poesia (Carmen Gallo, Federico Italiano, Isabella Leardini, Fabrizio Lombardo e Vincenzo Ostuni) a Patrizia Valduga vincitrice della 6^ edizione del Premio Saba Poesia, a Matteo Bianchi, Franco Buffoni, Ivan Crico, Stefano Dal Bianco, Vincenzo Della Mea, Laura Pugno, Davide Rondoni.

Nuovi spazi per accogliere grandi protagonisti: si apre quest’anno al festival la Dissensio Arena, approdo di libertà per le voci soffocate e perseguitate nel mondo: ospiterà fra gli altri la regista e scrittrice afghana Zainab Entezar, la poetessa e attivista iraniana Bita Malakuti, Vera Politkovskaja ricorderà la madre Anna Politkovskaja a pochi giorni dal ventennale del suo brutale assassinio;la scrittrice algerina Amal Bouchareb, l’autrice ucraina Yaryna Grusha, lo scrittore curdo Burhan Sönmez, lo scrittore e reporter cinese Liao Yiwu. E torna l’Arena Europa, riferimento identitario di pordenonelegge che suggellerà la sua 27^ edizione nel cuore dell’Europa, a Praga, dal 20 al 22 ottobre. Intorno alla “geopolitica dell’Europa” si confronteranno anche Nora Bussigny, autrice di un’inchiesta realizzata sotto copertura sulla deriva antisemita dell’estrema sinistra in Francia, e inoltre Michele Ainis, Giovanni Brizzi, Pier Ferdinando Casini, Claudio Cerasa, Tommaso Cerno, Massimiliano Coccia, Gianni Cuperlo, Giorgio Dell’Arti, Federico Fubini, Carlo Galli, Giuseppe Lupo, Carlo Panella, Vittorio Emanuele Parsi, Antonio Polito.

Alla storia, alla scienza e alla filosofia è dedicato un percorso portante del festival: fra i protagonisti Massimo Recalcati, Paolo Crepet, Aldo Cazzullo, Antonio Forcellino, Giorgio Ieranò, Guido Crainz, Marcello Flores, Andrea Moro, Silvio Garattini, Guido Tonelli, Massimo Temporelli, Giovanni Covone. E l’Intelligenza Artificiale torna protagonista a pordenonelegge con uno spazio di incontri: interverranno anche Maurizio Ferraris, Nello Cristianini, Vittorio Gallese e Mario Desiati, Giuseppe Antonelli, Stefano Quintarelli, Luca De Biase, Luca Taddio e Simone Regazzoni.

Di straordinario spessore gli incontri dedicati al nostro tempo: al festival anche Francesco Costa, Alain Gachet, Massimo Gramellini, Federico Rampini, Stefano Nazzi, Mario Calabresi, Matteo Lancini, Antonio Caprarica, Oscar Farinetti, Alain Gachet, Maria Latella, Vittorino Andreoli, Massimo Franco, Carlo Cottarelli, Veronica De Romanis, Marco Damilano, Francesca Barra, Giuseppe Cruciani, Eugenio Giannetta, Riccardo Staglianò, Giulio Sapelli, Carlo Verdelli, Luigi e Anna Ballerini, Alberto Pellai e Barbara Tamborini, Marino Niola, Barbara Nappini, Chiara Pavan, Giada Messetti, Toni Capuozzo. A pordenonelegge lo spettacolo diventa Parole in scena, l’arte e il fumetto si intrecciano alla lettura e alla scrittura: ci saranno Luca Carboni per ridisegnare la geografia intima della sua vita musicale: Ascanio Celestini, Arianna Porcelli Safonov, Aldo Grasso, Davide Toffolo e Giulio D’Antona, Giuseppe Ghigi, Antonio Caiazza, Marcello Balestra, I Papu, Claudia Contin Arlecchino.

Come sempre, una finestra sarà dedicata all’attualità sportiva con Demetrio Albertini, Novella Calligaris, Maria Rosa Quario, Kristian Ghedina, Dan Peterson e Sergio Tavcar, Filippo Galli, Simone Pianigiani, Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo.

E a pordenonelegge la letteratura è roba da ragazzi! Il nuovo anno scolastico parte con la Festa del libro, dalle prime ore di mercoledì 16 settembre. Nel programma under 14, un vero festival nel festival, con la sua 4^ edizione torna il Piccolo dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi, il progetto esclusivo di Fondazione Pordenonelegge.it in partnership con Fondazione Treccani, realizzato con la guida del linguista Giuseppe Antonelli. Fra i protagonisti gli autori del contest “Caro autore, ti scrivo…”: Chiara Carminati e Massimiliano Tappari, Annet Schaap, Nicola Cinquetti, Silvia Vecchini e Sualzo. E inoltre tra gli altri Massimo Polidoro, Davide Morosinotto, Luigi Garlando, Alice Bigli, Riccardo Gazzaniga, Greta Sclaunich, Roberto Mercadini, Federico e Filippo Taddia, Sara Marconi, Alessandro Barbaglia, Vichi De Marchi, Annalisa Strada, Gherardo Colombo, Amani El Nasif, Giuseppe Patota, Valentina Misgur, Daniele Aristarco, Beatrice Masini, Marco Magnone, Guido Sgardoli, Daniele Nicastro, Nicoletta Verna.