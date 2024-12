Perché la strategia 1-3-2-6 è la preferita dai giocatori esperti

Ogni gioco, ogni attività di intrattenimento, rappresenta sempre un’esperienza personale che viene potenziata grazie alle strategie sviluppate da esperti del settore. Che si tratti di videogiochi, giochi d’azzardo – e nello specifico di blackjack, roulette e baccarat – poco importa, perché ogni soluzione si basa su strategie mirate a vivere il gameplay nel miglior modo possibile.

Nel mondo del gambling, per esempio, esiste una tecnica particolare chiamata strategia 1-3-2-6, che si distingue come una soluzione molto popolare tra i giocatori esperti. Capire il suo funzionamento è fondamentale, partendo da una guida alla strategia di scommesse 1-3-2-6, per rendere efficace la strategia,che è utile per comprendere vantaggi e rischi associati a questo metodo di scommessa.

Le basi della strategia 1-3-2-6

Dietro a questa strategia viene sviluppato un completo sistema di scommessa progressiva, che nasce da una sequenza specifica di puntate che il giocatore può applicare. Va detto infatti che tale tecnica è ideale sia per il settore sportivo delle scommesse che per il gambling.

Ogni numero che troviamo espresso nel titolo di questa sequenza svela l’unità di riferimento che bisogna scommettere. Si considerano quindi quattro mani precise con una puntata iniziale di 10 €:

1. Si scommettono 10 € alla prima puntata.

2. La puntata sale a 30 € alla seconda mano .

3. Si scende a 20 € per la terza .

4. Si punta a 60 € come scommessa per la quarta puntata.



È quindi una serie considerata in progressione che dovrebbe essere eseguita in modo completo quando si ottengono quattro scommesse consecutive fortunate. Si considera una scelta ideale per i giochi come la roulette (nel caso di scommesse su colore e pari/dispari), baccarat (per puntate sul banco o sul giocatore) e blackjack (con probabilità favorevoli).

In questi casi il giocatore può portare a casa un profitto significativo, ma la situazione cambia profondamente se si ottiene una perdita durante una delle quattro mani.

Le alternative da seguire in fase di perdita

Quando un giocatore perde una mano, non dovrà continuare a seguire lo schema previsto, bensì ripartire con la stessa puntata. Il funzionamento deve essere seguito alla lettera, sapendo bene in che modo reagire davanti alla perdita ottenuta alla prima, seconda, terza o quarta mano.

● Prima fase (1 unità): se si ottiene subito una perdita, si deve ripartire con la scommessa della prima unità, ovvero puntando 10 € di nuovo.

● Seconda fase (3 unità): ottenuta la prima vittoria , si sale a 3 unità di scommessa , pari a 30 €. Se il giocatore perde rinuncia a 2 unità, mentre se ottiene una vincita continua a seguire il sistema progressivo .

● Terza fase (2 unità): in caso di vincita il giocatore ha già ottenuto un profitto sicuro. Se invece dovesse perdere, resta in fase di guadagno netto con 2 unità di vantaggio rispetto alle perdite ottenute .

● Quarta fase (6 unità): nell’ultimo step, in caso di vincita ottengono 12 unità complessive. E in caso di perdita si chiude comunque con esito positivo rispetto alla scommessa iniziale effettuata.

Perchè i giocatori esperti usano questa strategia?

Ci sono quattro diversi motivi che spingono un giocatore con esperienza ad adottare questa tecnica per provare tavoli di giochi da carte variegati.

Prima di tutto, la strategia 1-3-2-6 è apprezzata perché offre un alto controllo del rischio, anche se il giocatore dovesse perdere nelle prime due fasi. Tali perdite sono gestibili e possono essere recuperate anche dopo due mani consecutive. In secondo luogo, ci sono buone possibilità di generare vincite consistenti senza il bisogno di investire un capitale elevato. Basta pensare che con un buon risultato sulle quattro mani il profitto ottenuto è pari a dodici volte il valore della puntata.

Inoltre siamo di fronte a una strategia che è molto semplice e non richiede calcoli particolari, bensì di seguire alla lettera uno schema preciso.

Infine, va specificato che tale sistema è progettato per sfruttare le serie vincenti, mantenendo tuttavia un buon controllo sullo stile di gioco responsabile.

Ci sono limiti e rischi legati al sistema progressivo?

I vantaggi sono chiari, il funzionamento del sistema è molto intuitivo, ma resta ancora un dubbio da risolvere: la strategia 1-3-2-6 presenta altri rischi? Sì, ed è doveroso citarli per tenersi alla larga da ogni problematica tra le seguenti:

● La strategia non influenza il margine della casa, quindi non vi è un vero vantaggio sul casinò online scelto .

● Anche se quattro vittorie consecutive non sono impossibili da raggiungere, questo risultato è piuttosto raro, soprattutto in giochi che si basano unicamente sulla fortuna .

● La tecnica è vantaggiosa , ma non deve essere considerata come miracolosa.

In caso di sconfitte ripetute causate da una cattiva gestione del budget o della stessa tecnica di gioco, il giocatore potrebbe veder aumentare le perdite.

Conclusione



In conclusione, quella dell’1-3-2-6 è una strategia molto amata dai giocatori esperti perché massimizza i profitti e aiuta a gestire in modo attento le chance al gioco. Non può chiaramente garantire delle vincite, ma si affida a una buona struttura che offre un controllo efficace del denaro che si va a investire per il gioco. Infine, rappresenta un ottimo modo per imparare la disciplina del gioco responsabile con alto livello di intrattenimento.