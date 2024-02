Poste, cartolina filatelica per la giornata della donna

FVG – “Il rispetto è la prima forma di intelligenza”. Non a caso la forma della mimosa stampata sulla cartolina di Poste Italiane che sarà disponibile per la Giornata Internazionale della Donna, è una mimosa a forma di cervello.

La delicatezza e la leggiadria di un fiore, declinate con la fortezza dell’intelletto.

La cartolina sarà disponibile negli uffici postali di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.

Inoltre, sarà disponibile un annullo speciale. Un’occasione unica, per ogni collezionista, o per chi, semplicemente vuole ricordare in modo originale una giornata particolare.

Il prodotto filatelico sarà in vendita al prezzo di 1 euro negli uffici postali con sportello filatelico Pordenone (Pordenone Santa Caterina, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo), Udine (Udine Centro, Cividale Del Friuli, Codroipo, Gemona Del Friuli, Latisana, San Daniele Del Friuli, Tolmezzo, Lignano Sabbiadoro, Cervignano Del Friuli), Gorizia (Gorizia Corso Verdi), Trieste (Trieste Via Settefontane) e nello Spazio Filatelia di Trieste (Poste Centrali, entrata via Galatti) dove, dal 1° all’8 marzo, sarà disponibile anche il bollo tondo con datario centrato mobile.