Poste italiane e Confcommercio, patto d’acciaio per le imprese

FVG – Un Patto d’acciaio tra Poste Italiane e Confcommercio è stato siglato a sostegno delle imprese di Pordenone, Gorizia, Udine e Trieste.

La strategica partership si inserisce in un contesto di crescita che prevede di offrire agli associati tariffe agevolate su spedizioni e servizi di pagamento.

Un modo concreto, questo, per dare un messaggio di crescita e positività in un momento di incertezza.

Nel dettaglio, grazie a questo nuovo accordo, alle imprese associate del commercio, turismo, servizi, trasporti, saranno garantite offerte speciali e assistenza dedicata su alcuni prodotti.

In particolare, su: Poste Delivery Business Prepagata, il servizio di corriere espresso per la spedizione di documenti e merci destinati a privati ed aziende pensato per l’e-commerce; Poste Delivery Business Nazionale e Internazionale Prepagato; servizio Acquiring Codice PostePay Mobile Pos e PostePay Pos Fisico, per le transazioni e i pagamenti con carta anche in mobilità.

In promozione anche la Carta Prepagata PostePay Evolution Business, la carta di debito riservata alle imprese.

Ancora una volta Poste, con la capillarità della rete sul territorio, si rivela un’azienda capace di dare risposte sull’impegno a sostegno delle imprese del Friuli Venezia-Giulia, e consentirà ad ogni associato di beneficiare sin da subito, di molti vantaggi su servizi e prodotti che servono concretamente alle esigenze della propria attività.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti all’argomento dedicato di poste.it e confcommercio.it.

Emanuela De Domenico