Poste italiane, quarto trimestre, ricavi + 5,4%

FVG – Sono tre le notizie importanti di oggi su Poste Italiane.

I risultati preliminari del quarto trimestre con i ricavi in crescita del 5,4%, la nomina di Giuseppe Lasco come nuovo Direttore Generale e l’annuncio, il prossimo 20 marzo, del piano strategico 2024/2028.

Poste Italiane chiude il 2023 con risultati record e distribuisce un miliardo ai soci.

Contestualmente anticipa il raggiungimento del pareggio nel recapito e getta le basi per il nuovo piano strategico destinato a completare la sua trasformazione nella nuova Platform Company italiana.

L’amministratore delegato di Poste Italiane ha dichiarato: “La Platform Company leader in Italia è finalmente pronta ad abbracciare il futuro e dà appuntamento al 20 marzo per il nuovo piano 2023-2028 e per una nuova fase della sua storia di crescita”.

I ricavi dell’esercizio 2023 in crescita del 5,4% a 12,0 miliardi con un importante contributo da pagamenti e servizi finanziari.

“Poste Italiane ha registrato durante tutto il 2023 un aumento dei ricavi, saliti quasi a 12 miliardi superiori al 5% su base annua, insieme ad un risultato operativo record pari a 2,62 miliardi che di fatto raddoppia l’EBIT del 2017”.

Segreto per questi numeri sicuramente il fatto di avere un modello di business molto diversificato capace di confrontarsi con le esigenze del mercato e in grado di creare strategie mirate e vincenti.

“Nella divisione corrispondenza abbiamo raggiunto il break even di settore per l’esercizio 2023 in anticipo rispetto alle previsioni, nei servizi finanziari i ricavi ammontano a 5,2 miliardi di euro con le attività finanziarie investite pari a 581 miliardi, supportate da una raccolta retail di oltre 1,2 miliardi e trainate da una solida raccolta netta assicurativa che ha conseguito una performance oltre il livello di mercato”.

Bene anche Pagamenti e Molbile tutte le linee di business hanno conseguito solidi risultati, anche grazie al consolidamento di LIS e realizzato una crescita a doppia cifra della redditività operativa.

L’offerta Poste Energia è stata accolta molto bene dal mercato raggiungendo alla data odierna circa 500 mila contratti sottoscritti.

“Alla luce di questi risultati, è sempre Matteo Del Fante a parlare, intendiamo proporre per il quarto anno consecutivo, un incremento al nostro dividendo che per l’anno fiscale 2023 è pari a € 0,80 per azione, in crescita di circa il 13% rispetto alla nostra proposta originaria di € 0,71 e distribuendo così agli azionisti, previa approvazione, dividendi totali per € 1,0 miliardi in aumento del 23% rispetto al 2022; sono molto orgoglioso – ha continuato Del Fante – dell’impegno e dell’entusiasmo dei nostri colleghi con i quali abbiamo costruito solide basi”.

Come anticipato, il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane SPA nel contesto del riassetto delle funzioni apicali di governo societario, ha nominato, con decorrenza immediata, Giuseppe Lasco, già Condirettore generale, quale nuovo Direttore Generale della Società.