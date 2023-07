Poste, Progetto Polis: ben 202 uffici interessati in Fvg

FVG – Il progetto Polis di Poste Italiane continua a prendere forma per arrivare a trasformare gli uffici postali in vere case dei servizi digitali.

In Friuli Venezia Giulia, gli uffici interessati sono 202. I cittadini di questi piccoli comuni , sotto i 15.000 abitanti, potranno utilizzare un comodo sportello unico che renderà semplice e veloce l’accesso a tutte le operazioni della Pubblica Amministrazione.

I servizi INPS sono già attivi in 44 uffici per la provincia di Pordenone, 132 per Udine, 22 per Gorizia e 4 per Trieste. I pensionati potranno per esempio richiedere i cedolini della pensione e la certificazione “OBIS M” che riassume i dati informativi riguardanti l’assegno pensionistico.

Ma non finisce qui, perché Polis è un progetto che mira davvero a connettere sempre più la Pubblica Amministrazione con gli utenti; infatti, a breve, sarà possibile richiedere anche certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta di identità elettronica, passaporto, codice fiscale per neonati e molto altro ancora.

Il sistema verrà completato in modo da rendere accessibile a qualsiasi latitudine tutti i servizi che posso essere necessari ad una famiglia senza obbligare a spostamenti in centri più grandi.

Ricordiamo che i servizi Polis interesseranno complessivamente 7 mila uffici postali su tutto il territorio nazionale.

Anche i 4000 totem sono quasi del tutto operativi e l’obiettivo è la copertura 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, per le richieste in modalità “self”.

Polis tiene all’ambiente, per questo mira a garantire una maggiore efficienza energetica e una mobilità verde attraverso l’installazione di 5 mila colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1000 impianti fotovoltaici.

Inoltre, Poste Italiane si sta concentrando sulla realizzazione di “Spazi per l’Italia”, la più grande rete di co-working del paese con la creazione di 250 siti smart, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale.

E dopo le buone notizie sul bilancio, si continua la corsa verso una tecnologia vicina a tutti, capace di semplificare davvero operazioni e richieste di documenti.

Di seguito i comuni interessati dal progetto:

Pordenone: Andreis, Anduins, Arba, Aviano, Bagnarola, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Castions di Zoppola, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut

Clauzetto, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Valvasone, Villotta di Chions, Vivaro, Erto e Casso, Vajont di Ponte Giulio.

Udine: Amaro, Ampezzo, Artegna, Attimis, Bertiolo, Buja, Buttrio, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Feletto Umberto, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lauco, Majano, Marano Lagunare, Martignacco, Mediis, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Basiliano, Paularo, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Prato Carnico, Precenicco, Preone, Pulfero, Ragogna, Raveo, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Risano, Rivignano, Ronchis, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo del Friuli, San Pietro al Natisone, Santa Maria La Longa, Sauris, Sedegliano, Sutrio, Talmassons, Tarcento, Tolmezzo, Torviscosa, Trasaghis, Tricesimo, Trivignano Udinese, Varmo, Venzone, Villa Santina, Zuglio, Arta Terme, Manzano, Lestizza, Rive d’Arcano, Verzegnis, Premariacco, Treppo Carnico, Clodig, Prepotto, Cercivento, Lignano Sabbiadoro, Colloredo Di Montalbano, Savogna, Treppo Grande, Terenzano, Cavazzo Carnico, Pasian di Prato, Taipana, Magnano In Riviera, Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Vedronza, San Vito di Fagagna, Aiello del Friuli, Campolongo al Torre, Camino al Tagliamento, Ravascletto, Torreano di Cividale, Chiopris, Malborghetto, Tarvisio Città, Terzo di Aquileia, Visco, Bordano, Bicinicco, Campoformido, Bagnaria Arsa, Pradamano, San Vito al Torre, Moruzzo, Ruda, Stregna, Drenchia, Sappada.

Gorizia: Capriva Del Friuli, Cormons, Farra d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Mossa, Pieris, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Lorenzo Isontino, San Pier d’Isonzo, Staranzano, Villesse, Turriaco, Fogliano Redipuglia, Doberdò del Lago, Savogna d’Isonzo, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio.

Trieste: San Dorligo Della Valle-Dolina, Muggia, Sistiana, Sgonico.

Emanuela De Domenico