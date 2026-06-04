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“Premio Luchetta” – Il TAR boccia la Regione, graduatorie da rifare

Nord Est
Aggiornato:
Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

TRIESTE – Il Tribunale Amministrativo Regionale, con una recente sentenza, ha accolto il ricorso della fondazione culturale triestina “Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin” relativo all’esclusione dai finanziamenti regionali del Premio giornalistico internazionale “Marco Luchetta”.
Per questo la regione Friuli Venezia Giulia dovrà rifare completamente la graduatoria delle manifestazioni ammesse ai finanziamenti regionali.

Con la sentenza del Tar vengono annullati di fatto “l’elenco dei soggetti ammissibili e non ammissibili ai finanziamenti per le attività culturali”, e anche l’elenco dei “soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti ammissibili ai finanziamenti della Servizio attività culturali della Regione”.

L’annullamento ai fondi al premio triestino era arrivato all’indomani della partecipazione di Francesca Albanese, presenza per due anni di fila che aveva fatto letteralmente uscire dai gangheri il preside Massimiliano Fedriga con dichiarazione di fuoco verso la fondazione culturale di Trieste.

“È evidente – si legge tra l’altro nella lunga e dettagliata sentenza – che un’iniziativa sino ad oggi ininterrottamente organizzata già per ventidue anni consecutivi, con pieno successo di partecipazione e di pubblico, e che ha goduto del supporto e della collaborazione della TV di Stato è, indubbiamente, non solo pacificamente (e decisamente) continua, ma anche particolarmente degna di motivata fiducia sotto il profilo dell’amministrazione/conduzione da parte del soggetto che l’ha istituita, promossa e ancor oggi, per l’appunto, la organizza (o meglio auspicherebbe di poterla continuare”.

Il dispositivo della sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia conclude con una condanna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il pagamento delle spese di lite a favore della Fondazione ricorrente in 2.500 euro.

Nessun commento, al momento, da parte dell’assessorato alla Cultura della Regione. Al.Rin.

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