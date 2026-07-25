Nel centro storico un evento che valorizza creatività, design ed eccellenze locali

PORDENONE – Il centro storico di Pordenone ha ospitato questa sera un evento dedicato alla presentazione della nuova collezione di abbigliamento firmata da Davide Musolla, ospitata negli spazi di TIP MAISON, in Corso Vittorio Emanuele, insieme all’esposizione delle raffinate lampade di design realizzate da LYM, giovane realtà imprenditoriale di Sacile, che si distingue per l’originalità, l’innovazione e la cura del design dei propri prodotti.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato l’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Emilio Badanai Scalzotto, che ha sottolineato come iniziative di questo tipo rappresentino un valore aggiunto per la città.

«Non presentiamo soltanto una nuova collezione e nuovi prodotti, ma un esempio

concreto di collaborazione tra imprese che hanno scelto di unire creatività, design e

capacità produttiva. È proprio da queste sinergie che nasce valore per tutta la

comunità.»

L’Assessore ha evidenziato come il commercio moderno non sia soltanto vendita, ma anche innovazione, relazioni e promozione delle eccellenze locali. «Quando un’attività del centro storico apre le proprie porte per valorizzare un’altra impresa del territorio si costruisce una rete che rende Pordenone sempre più dinamica, attrattiva e viva.» L’Amministrazione comunale conferma così il proprio sostegno alle iniziative che favoriscono la collaborazione tra le imprese, la valorizzazione del centro storico e la crescita del tessuto economico locale.

Al termine dell’intervento, l’Assessore ha rivolto i propri complimenti a Cristiana

Madaro e al suo staff, a Davide Musolla per la nuova collezione e ai giovanissimi

imprenditori di LYM, realtà di Sacile, per aver saputo coniugare design raffinato,

innovazione e qualità in un progetto imprenditoriale capace di guardare al futuro, augurando a tutti che questa collaborazione rappresenti l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni e nuove opportunità di crescita.