Kid Yugi, nuova star scena urban italiana il 26 luglio

AZZANO DECIMO – Sarà la nuova star della music urban italiana, Kid Yugi, rapper amatissimo dal pubblico giovane e non solo, ad aprire l’edizione 2026 della Fiera della Musica di Azzano Decimo, storica rassegna che porta nel centro in provincia di Pordenone importanti nomi della musica italiana e internazionale. Riflettori accesi su Piazza Libertà dunque, domenica 26 luglio, per l’esibizione di Kid Yugi, che ad Azzano Decimo porterà l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “Anche gli eroi muoiono – Summer Tour 2026”, con cui sarà protagonista nei principali festival della penisola.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con il Comune di Azzano Decimo, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, dalle 18.30. Porte aperte al pubblico alle 19.00 e inizio concerto previsto per le 21.00. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Kid Yugi continuerà a portare live sul palco tutte le sue più grandi hit e i brani contenuti nel nuovo album “Anche gli eroi muoiono”, pubblicato a gennaio 2026 e certificato direttamente disco di platino nella settimana di debutto e ora triplo disco di platino.

Con il nuovo progetto l’artista ha già conquistato il record di album più venduto di sempre nella settimana di debutto nell’epoca dello streaming, posizionandosi alla #1 della classifica FIMI/NIQ sia per gli album sia per CD, vinili e musicassette più venduti, con tutte le tracce in Top20 della classifica dei singoli e confermandosi in vetta alla classifica degli album più venduti (FIMI/NIQ) per cinque settimane consecutive. “Anche gli eroi muoiono” approfondisce i temi centrali della scrittura di Kid Yugi: il confine sottile tra bene e male, l’analisi della società contemporanea, la perdita dei valori assoluti e il concetto di eroe nell’epoca moderna.

Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, è un rapper pugliese classe 2001. Nato e cresciuto a Massafra (TA), inizia a fare rap dalla prima adolescenza. Nel 2022 pubblica il primo album “The Globe” (disco di platino). Nel 2023 ha pubblicato l’EP in collaborazione con Night Skinny, “Quarto di Bue”, anticipato dal singolo “Massafghanistan” e dalla title track.

A marzo 2024 è uscito l’album “I nomi del Diavolo”, certificato 5 volte platino, che non solo ha debuttato alla #1 della classifica album settimanale di FIMI/NIQ, ma è stato l’album più ascoltato al mondo nei primi tre giorni dall’uscita su Spotify (Top Albums Debut Global Chart). Nei primi tre giorni di uscita, inoltre, il brano “Eva” con Tedua si è piazzato alla 7° posizione dei singoli con il miglior debutto a livello globale. L’album è rimasto per oltre 26 settimane nella top10 della classifica dei più venduti e ha venduto ad oggi oltre 250.000 copie. Kid Yugi conta oltre 3 milioni e 700 mila ascoltatori mensili su Spotify e a oggi l’artista ha accumulato oltre 2 miliardi e mezzo di stream totali ed è tra gli artisti più ascoltati in assoluto su Spotify Italia.

La Fiera della Musica proseguirà lunedì 27 con il concerto di Elio e le Storie Tese, e si concluderà martedì 28 con il live delle star del celtic punk mondiale Dropkick Muphys.

PER MAGGIORI INFO:

Zenit srl tel. +39 0431 510393 – www.azalea.it – [email protected]