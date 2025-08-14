“Radici del futuro: 8 Comuni pordenonesi con una visione Next Generation City”

Lo sviluppo sostenibile di Pordenone insieme ai comuni di Cordovado, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Spilimbergo e Zoppola

Alcuni paesi non conoscono solo il vuoto delle vacanze estive, ma vedono i propri giovani migrare verso le grandi città, ritrovandosi in una paradossale solitudine che dura ben oltre il mese di agosto. Le conseguenze dell‘emigrazione giovanile e dell‘invecchiamento demografico, la carenza di servizi essenziali e le limitate opportunità professionali innescano un circolo vizioso che svuota intere comunità. Eppure, proprio in questa apparente desolazione, sta germogliando qualcosa di nuovo.

MediAree: il laboratorio “delle città”

In questo scenario emerge l’esperienza di MediAree, progetto a regia del Dipartimento della Funzione Pubblica, promosso dall’ANCI (AssociazioneNazionale che rappresenta tutti i Comuni d’Italia), finanziato sull’Asse 3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 per supportare le città medie italiane nella creazione di modelli urbani innovativi, sostenibili e inclusivi. Dieci comuni pilota sperimentano questoprogetto che si chiama “MEDIAREENEXT GENERATION CITY”, ed è un’iniziativa ANCI che coinvolge città di medie dimensioni (da cui il nome che combina “Medie” + “Aree”): Avellino, Brindisi, Campobasso, Latina, Nuoro, Pordenone, Rimini, Siena, Siracusa e Treviso.

Nel caso specifico di Pordenone, il sotto–progetto locale si chiama “Area Pordenonese per le future generazioni, ed è concentrato sulla vasta area pordenonese, con l’obiettivo di renderla più attrattiva per i giovani e le future generazioni.

Il progetto ha coinvolto il Comune di Pordenone insieme ai comuni di Cordovado, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Spilimbergo e Zoppola, creando una rete territoriale innovativa che punta a sviluppare una “visione comune” per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il finanziamento di complessivi 140.000 euro in attività di consulenza ha permesso di rinnovare le politiche giovanili su temi cruciali come lavoro, formazione, servizi e qualità della vita.

Questa esperienza friulana suggerisce che la lotta allo spopolamento passa attraverso la capacità di immaginare nuovi modelli di sviluppo, dove innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e qualità della vita si combinano per offrire alternative concreteall’emigrazione.

Tale modello potrebbe essere prezioso per altre aree friulane che registrano perdite demografiche costanti, come la provincia di Udine e le aree dell’entroterra goriziano.

Quanti cittadini conoscono davvero i vantaggi delle “Next Generation Cities” che stanno trasformando iterritori?

Le nostre città si stanno evolvendo silenziosamente: smart technology, sostenibilità ambientale, partecipazione digitale e servizi innovativi stanno ridisegnando il futuro urbano, ma la stampa non ne parla abbastanza.

Cosa significa in pratica “Next Generation City”?

È un termine anglosassone che indicaun’evoluzione della “smart city” (basata solo sulla tecnologia), incentrato sulla sostenibilità ambientale e sulle persone, sulla tecnologia al servizio del benessere dei cittadini, l’inclusione, l’economia circolare.

Contro lo spopolamento quali sono i rimedi efficaci, attraenti ed economici?

Stimolare l’economia locale sostenendole piccole imprese: creando incentivi fiscali, e fondi per le start-up e le attività artigianali. Ad esempio, si possono offrire sgravi fiscali ai commercianti che aprono in zone disabitate.

Creare spazi di coworking pubblici o sovvenzionati e offrire connettività internet ad alta velocità per attrarre professionisti che lavorano da remoto.

Valorizzare i prodotti locali organizzandomercati a chilometro zero, festival enogastronomici e fiere che promuovano le specialità del territorio, per attirare ituristi.

Migliorare i servizi e la qualità della vitaimplementando asili nido pubblici a basso costo, ludoteche e programmi di doposcuola. Non dimentichiamoci che le famiglie sono il motore della crescita demografica e devono essere supportate.

Incentivare l’acquisto di case con bonus economici per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili nei centri storici o in quartieri in via di spopolamento.

Rendere la città più attrattiva con eventi culturali gratuiti o a basso costo, come concerti, mostre e laboratori artistici. La cultura rende una città viva e interessante, attirando sia residenti che visitatori.

Creare spazi verdi: parchi, giardini urbani e piste ciclabili. I polmoni verdi non solo migliorano la qualità dell’aria, ma offrono anche luoghi di svago e socializzazione.

Promuovere il turismo esperienziale conpercorsi turistici basati sulle peculiarità del luogo, come escursioni naturalistiche, laboratori artigianali o visite a siti storici meno conosciuti.

Concludo con questa bella citazione di Cesare Pavese, tratta dal suo romanzo “La luna e i falò” (1950). È una delle frasi più conosciute e citate della letteratura italiana del Novecento:

“un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.“

Perché questa frase? Perché c‘è in queste parole tutta la tensione tra il bisogno di partire (per crescere, scoprire, realizzarsi) e quello altrettanto profondo di appartenere a un luogo che ti riconosce e ti aspetta.

È importante nel contesto delle NextGeneration Cities che le città del futuro conservino la dimensione umana dell’appartenenza e del riconoscimento reciproco. La tecnologia e l’innovazione urbana hanno senso solo se riescono a mantenere e rafforzare quel “qualcosa di tuo”, che fa sentire ogni cittadino parte di una comunità viva.

Enrico Sgariboldi